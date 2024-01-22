Depremin yeni rotası için 7 bölge verdi! Bu tahmin uykuları kaçırır

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber büyük yıkım yaşanırken deprem bilimcileri Marmara Bölgesi başta olmak üzere faylar ve deprem beklenen riskli bölgeler hakkında uyarılar yapıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklamalarında o yedi bölgenin altını çizdi.



Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Ercan, yedi bölgeyi sıralarken Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur ifadelerini kullanmasıyla vatandaşlar tedirgin hale geldi.





Ercan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Sivas ve Adıyaman'daki depremlerden sonra Doğu Anadolu Fay hattı özellikle dikkat çekerken Ercan, Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacağına dair bilgileri yayınladı.

