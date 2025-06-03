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Depremzede Genç, Hayalindeki Çin Seyahatini Kazandı

17 yaşındaki Hataylı Mustafa Çağkan, resim yarışmasında şampiyon olarak Çin'e 7 günlük seyahat kazandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:13
Depremzede Genç, Hayalindeki Çin Seyahatini Kazandı

Hatay'dan Kayseri'ye Taşınan Genç Ressam

17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ailesiyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinden Kayseri'ye yerleşti. Depremden sonra geçim mücadelesi veren Bingöl, çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazanmak için çaba gösterdi.

Bingöl, Kayseri Gençlik Merkezi'nde resim kursuna katılarak eğitim aldı. Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"na katıldı ve yarışmada 4. olarak ödül kazandı.

Resmin Teması ve Anlamı

Mustafa, Çin'in geleneksel ve modern yüzünü yansıtan bir yağlıboya tabloyla katıldığı yarışmada 4'üncü olmanın mutluluğunu yaşadı. Resminin modernleşen Çin temasını ön plana çıkardığını dile getiren Bingöl, "Resmin bir tarafında modern unsurlar, diğer tarafında geleneksel öğeler yer alıyor. Bu iki unsurun bir arada yer alması benim için oldukça ilham vericiydi." dedi.

Hayallerine Adım Adım

Yarışmacılar arasında ilk sıralarda yer almayı başaran genç ressam, 22 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek ödül törenine katılacak ve Çin yolculuğu 2 Temmuz'da başlayacak. Bingöl, "Yarışma sayesinde çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Gideceğim için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Eğitmenin Tam Desteği

Kayseri Gençlik Merkezi'nde resim öğretmenliği yapan Ayhan Karademir, Mustafa'nın bu başarıda özverili çalışmasının altını çizerek, "Öğrencim, azmiyle bize ilham verdi. Onun bu yolculuğu desteklenmeyi hak ediyordu," diye konuştu.

Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan...

Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, çizdiği resimle katıldığı yarışmada çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazandı.

Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan...

Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, çizdiği resimle katıldığı yarışmada çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazandı.

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