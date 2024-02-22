Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

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ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Çamaşır makinelerinde yer alan kalıntılar çamaşırların iyi temizlenmesini de engelliyor. Çamaşır makinelerinin çamaşırları iyi yıkayabilmesi için düzenli temizliğinin ve bakımının yapılması önem taşıyor. Sık sık kullanıldığı için en çok kalıntı biriktiren makinelerden biri olan çamaşır makinesinin düzenli şekilde temizlenmemesi çamaşırların da kötü kokmasına sebep oluyor. Aynı zamanda çamaşır makinesinin deterjan gözünün de iyi şekilde temizlenmesi gerekiyor. Çamaşır makinelerinin deterjan gözüne koyulan deterjanlar zaman içinde sertleşmeye ve kalın bir kalıntı oluşmasına sebep oluyor. Bu şekilde çamaşırlar düzgün temizlenmiyor ve kötü kokuyor.





Çamaşır deterjan gözünün temizlenmemesiyle birçok bakteri de oluşuyor. Deterjan gözünüzü düzenli şekilde ayda en az iki kere temizlemeniz gerekiyor. Çamaşır deterjan gözünün temizlenmesiyle çamaşırlar daha düzgün şekilde yıkanıyor. Çamaşır makinesi deterjan gözünü temizlemek için ilk olarak makinenin gözünün makineden çıkarılması gerekiyor. Daha sonra deterjan gözüne az miktarda karbonat ekleyip üstüne limon tuzu eklemeniz gerekiyor. Evinizde olan bir sirke türünü de karışımın üstüne dökmeniz gerekiyor. Bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra yarım saat beklettikten sonra kalıntıların kolaylıkla temizlendiğini görebilirsiniz. Bu işlemi yaparken temiz bir süngerle makinenin gözünü yıkayabilir ve bütün kalıntıları temizleyebilirsiniz. Bütün işlemler sonrasında deterjan gözünü taktığınız bölgeyi de temiz bir bezle silebilirsiniz ve deterjan kalıntılarını oradan da giderebilirsiniz. Bütün uygulamalara rağmen kalıntılardan kurtulamıyorsanız kimyasal malzemeler tercih edebilirsiniz. Deterjan gözü temizliği için üretilen malzemelerle deterjan gözünüzü temizleyebilir ve bakterilerden kurtulabilirsiniz.