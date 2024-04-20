Dev kampanya başladı! 25 TL veren istediği ürünleri yüzde 50 indirimli alacak

Gıda maliyetlerindeki yükseliş, hane halkının ekonomik dengesini sarsmaya devam ediyor. Her geçen ay gıda harcamalarında artış gözlemlenen tüketiciler, indirim fırsatlarını yakından takip ediyor. Migros, müşterilerinin yüzünü güldürecek bir haberle karşımızda: Seç – Al indirimleri tekrar başlıyor! 25 TL’lik alışverişlerde 12 çeşit ürünü cazip indirimlerle sunan Migros, kampanya detaylarını da web sitesinden duyurdu.





Migros’tan Alışverişte Büyük Fırsat: Seç-Al Kampanyası! Migros’un avantajlı Seç-Al Kampanyası, Money Kart kullanarak yapacağınız her 25 TL’lik alışveriş için geçerli olacak.

Diğer promosyonlarla kombine edilemeyen bu özel kampanya, Migros’un yanı sıra 5M, Mjet ve Minigros şubelerinde sizleri bekliyor. Kampanya kapsamında yer alan 12 farklı ürün ise Migros’un resmi web sitesinde yer alıyor.





MİGROS'UN "12 ÜRÜN SEÇ-AL" KAMPANYASI

Migros, alışveriş sepetinizi cazip fiyatlarla doldurmanız için bir dizi ürünü özel bir kampanya ile sunuyor. İşte seçebileceğiniz bazı ürünler ve kampanya dahilindeki fiyatları:

• Heinz markalı ketçap ve mayonez ikili seti, 375 gram ve 330 gram ambalajlarında, sadece 79,95 TL karşılığında sizleri bekliyor.

• Torku Banada’nın lezzetli kakaolu fındık kreması, 700 gram’lık geniş kavanozda, kampanya fiyatıyla 79,9 TL.

• Çiziviç’in peynir dolgulu sandviç krakerleri, 246 gram’lık paketiyle 23,9 TL.

• Haribo Mega Mix, çeşit çeşit şekerlemeleri içeren 360 gram’lık paketi (24 adet poşet) ile 44,95 TL.

• Yumoş Uzman serisinden çamaşır yumuşatıcıları, kolay ütü, renk koruma ve vanilya özlü seçenekleriyle, her biri 69,95 TL.

• Solo’nun bambu katkılı tuvalet kağıdı, 16’lı paket halinde 86,95 TL.

• Fairy Platinum hijyenik sıvı bulaşık deterjanı, 1500 ml’lik şişede 84,95 TL.

• İçim’in tam yağlı beyaz peyniri, 500 gram’lık paketiyle 65 TL.

• Torku’nun UHT işlem görmüş sütü, 1 litrelik ambalajda 29,95 TL.

• Lav Tasty markalı kavanoz, 1000 cc boyutunda 22,95 TL.





Migros, bu kampanyanın Kurban alışverişi, alkollü içkiler, sigara, operatör hizmetleri, TL yükleme, Sinemia Kart paketi, elektrikli ve elektronik eşyalar, bahçe ve ev mobilyaları, plaj ve ofis eşyaları, egzersiz aletleri, kuyumculuk ürünleri, fırsat paketleri, Ramazan kolileri, yılbaşı sepetleri, müşteri poşetleri ve toptan satışlar gibi belirli kategorileri kapsamadığını belirtiyor.