Kerevize burun kıvıranlar tabak tabak yitecek! Elmalı kereviz yemeği ile sağlıklı bir akşam öğünü!

Kerevizi sevmiyorsanız bir de elmalı zerdeçallı deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELMALI ZERDEÇALLI KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİ

Eğer kereviz yemeğini bir türlü sevemiyorsanız bir de bu tarifi deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz! İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 4 tane orta boy kereviz, yarım limon suyu, bir çorba kaşığı sıvı yağ, 1 büyük boy kuru soğan, 3 kereviz sapı ince şekilde doğranmış, 2 tane rendelenmiş yeşil elma, 2 tane rendelenmiş havuç, 2 çorba kaşığı ince doğranmış kereviz yaprağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay bardağı su, yarım limon suyu, 1 tane portakalın suyu. Üstü için 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ve 7-8 sap dereotu. İlk olarak bir kabın içinde 3-4 litre su ve yarım limon suyu eklenir.





Daha sonra kerevizlerin kabukları soyulur ve çok ince olmayacak şekilde halkalar halinde doğranır ve limonlu suda bekletilir. Bir tencerenin içine soğan ve kereviz sapları eklenerek beş dakika kadar kavrulur. Kerevizler süzülür ve soğanın üstüne koyulur. Sırasıyla elma, havuç, kereviz yaprağı, tuz, karabiber, pul biber, zerdeçal, su, limon ve portakal suyu eklenir. Daha sonra orta ateşte tencerenin kapağı kapalı 30 dakika kadar pişirilir. Eğer yemeğin suyu biterse 1 çay bardağı kadar daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Yemek piştikten sonra üstüne 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirilir ve kapağı kapatılarak soğuması beklenir. Daha sonra servis tabağına alınarak üstüne elmalı havuçlu karışım yerleştirilir.