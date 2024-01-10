Terazi burçları bu yazıyı mutlaka okuyun: 15-21 Ocak'ta sizi neler bekliyor?

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Terazi Burcu Ocak 2024 Yorumu

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, hayatınızda çok önemli bir döneme giriyorsunuz. 21 Ocak'a kadar sürecek olan bu dönemde, Plüton Oğlak burcunu terk ediyor. Bu da sizin için iki önemli soruyu gündeme getiriyor: Ben nereye gidiyorum? Ne yapmak istiyorum?

Aile ve Ev Hayatı

Bu sorular, aile ve ev hayatınızla ilgili konularla yakından ilgili. Artık sizi zorlayan, yoran ve sorumluluk altına sokan bazı durumları değiştirmek, bitirmek veya yenilemek istiyorsunuz. Belki evinizi değiştirmek, belki evin yükünü üstlenmek, belki de aile içindeki bazı kararlara katılmak istiyorsunuz. Belki de çocukluktan gençliğe geçişinizi tamamlamak ve hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsunuz. Belki de kardeşlerinizle bazı konularda anlaşmak ve paylaşmak istiyorsunuz. Kısacası, aile ve ev hayatınızda bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu dönüşümün en önemli adımları 11 Ocak civarında atılacak. Parasal konular, aile ilişkileri, evle ilgili kararlar bu tarihte netleşecek. 21 Ocak'a kadar da bu kararları uygulamak için çalışacaksınız. 19 ve 20 Ocak biraz zorlayıcı olabilir, baskı hissedebilirsiniz. Ama 21 Ocak'tan sonra artık her şey daha net ve kolay olacak.

Aşk Hayatı

Aşk hayatınızda da önemli kararlar almanız gerekebilir. Eğer zorlu bir evliliğiniz veya ilişkiniz varsa, kendinize ve karşınızdakine daha net ve dürüst olmalısınız. Kendinizden ve isteklerinizden ödün vermemelisiniz. Size fayda sağlayacak ve mutlu edecek kararlar alarak ilerlemelisiniz. Bu dönemde, ilişkinizdeki sorunları çözmek veya bitirmek için daha net kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa, bu dönemde kendinize ve hayatınıza odaklanmalı, sorumluluklarınızı yerine getirmeli ve yeni bir aşka hazır olmalısınız. Bu dönemde, hayatınıza girecek yeni biriyle tanışabilir veya mevcut bir arkadaşlığınızı aşka dönüştürebilirsiniz. Terazi burçları, bu dönemde aşk hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz.