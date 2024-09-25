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Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketlerinden Türkcell Global Bilgi, büyüme hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir personel alımı gerçekleştirecek

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:18
Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Günümüzde iş gücünün artması adına bir çok program devreye alınmaya devam ediyor. Özellikle de pandemi dönemi akabinde devreye alınan home office, hibrit çalışma programları uygulamaya devam ederken, özellİkle de iletişim sektörü bu konu ile alakalı girişimlerine devam ediyor. Son olarak Turkcell kariyer sayfasında yer alan ilana göre evden ve ofisten çalışacak yüzlerce personel alımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketlerinden Türkcell Global Bilgi, büyüme hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir personel alımı gerçekleştirecek. Farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda personel alımı sağlanılacağını açıklayan şirket, farklı illerde yüzlerce personel alımı için kolları sıvadı. Arana  personellerin ya evden ya da ofisten çalışmasına olanak sağlanacak.  

TURKCELL’DEN ESNEK ÇALIŞMA AVANTAJI 

Türkcell Global Bilgi tarafından yapılan açıklamada, çağrı merkezi müşteri temsilciliği, veri merkezi operasyonları, performans takip ve analiz uzmanı gibi birçok farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı ifade edilirken, yabancı dil bilen (Arapça, İngilizce) adayların öncelikli olacağı belirtildi.  

Turkcell personel alımının başladığını belirten şirket, çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonlarında hem ofis hem de evden çalışma seçenekleri sunarken, diğer teknik pozisyonlar için genellikle ofis çalışma şartı aranacağını belirtti. Öte yandan kimi pozisyonlarda da vardiyalı sistem uygulamasının devrede olduğu ifade edildi.  

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

TURKCELL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

En az lise mezunlarının başvuru yapabileceği personel alımı ile alakalı olarak iletişim becerileri kuvvetli olan kişiler tercih edilecek. Bazı pozisyonlar için ön lisans veya lisans mezunu olma şartı aranırken, yabancı dil bilgisine sahip olmanın ayrı avantajları beraberinde getirileceği de ifade edilmiş bulunuyor.  

TURKCELL PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

Türkcell Global Bilgi personel alım ilanlarına başvurular, Kariyer.net üzerinden yapılabilecek. İlanlarda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, online başvuru formu doldurarak başvurularını tamamlayabilecek. 

TURKCELL PERSONEL ALIMI KADROLARI 

Detaylanmaya başlayan başvuru kadroları ile alakalı da açıklama yapıldı. İşte alım yapılacak olan kadrolar;  

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Farklı Şehirler) 

Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi 

Part Time Müşteri Temsilcisi 

Arapça Bilen Müşteri Temsilcisi 

İngilizce Bilen Müşteri Temsilcisi 

Performans Takip ve Analiz Uzmanı 

Veri Merkezi Operasyonları Uzmanı 

İklimlendirme Soğutma Teknikeri 

Elektrik Bakım Teknikeri 

Elektrikli Otomobil Müşteri Temsilcisi 

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