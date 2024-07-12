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Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

Devlet Su İşleri (DSİ) kadrosunda daimi olarak çalışacak tam zamanlı devlet işçisi pozisyonları için başvurular açılmıştır. DSİ'de kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için gerekli tüm bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz. Hadi başlayalım.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 14:06
Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde, temizlik görevlerinde çalışacak kadrolu kamu personeli olarak devlet işçisi pozisyonlarına alım yapılacaktır. Sürecin tüm ayrıntılarını içeren haberimizde aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

DSİ Daimi İşçi Alımı için Başvuru Dönemi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İzmir'deki 2. Bölge Müdürlüğü'nde temizlik hizmetlerinde istihdam edilecek kadrolu devlet işçisi pozisyonları için başvurular, 12 Temmuz 2024 tarihine dek alınacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Temizlik görevlerinde tam zamanlı ve kadrolu olarak çalışacak kamu işçisi alımında, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecektir. Göreve başlamaya hak kazanmış adaylardan gerekli evraklar sonradan istenecektir.

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İzmir DSİ Kadrolu İşçi Alımı için Gereklilikler

İzmir'deki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde tam zamanlı ve sürekli olarak çalışacak Devlet İşçisi pozisyonlarına başvurmak için şartlar şunlardır: En az ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak, lise veya dengi okul mezunu olmak. Ayrıca, adayların eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında yaralanmış olmaları gerekiyor. İlgili İŞKUR İlan Numarası: 00008396697.

DSİ Kadrolu İşçi Başvuru Yöntemi

Başvuru yapmak isteyen ve belirtilen niteliklere sahip adaylar, başvurularını İŞKUR'un hizmet noktalarına şahsen giderek, 170 numaralı İŞKUR çağrı merkezini arayarak veya İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler.

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