Dicle Elektrik, Şanlıurfa-Mardin Yolunu 49 Milyon TL’lik 437 LED ile Aydınlattı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa-Mardin Karayolunda LED Dönüşümünü Tamamladı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’ne kadar olan kısmını 437 yüksek performanslı LED armatür ile donatarak bölgedeki gece yolculuklarını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Proje, 49 milyon TL’yi aşan yatırım ile tamamlandı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, sorumluluk bölgesindeki kentlerde aydınlatma hizmetlerini modernize etmeye devam ediyor. Yatırım, yolu kullanan sürücüler ile Harran Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklama

Naci Obut, Şanlıurfa İl Müdürü, proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Enerji altyapısıyla birlikte yolların aydınlatmasını da modernize ediyoruz". Obut, "Sorumluluk alanlarımızda bir yandan enerji altyapımızı güçlendirmeye devam ederken, diğer yandan şehir aydınlatma şebekelerimizi yenileyerek modernize ediyoruz. Bu kapsamda, Şanlıurfa-Mardin Yolu üzerinde başlattığımız 49 milyon TL’nin üzerindeki yatırımı içeren LED aydınlatma projemizi planladığımız gibi tamamlayarak devreye aldık. Yolun Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’ne kadar olan kısmında kurulan yeni aydınlatma şebekesi sayesinde yollarımızı güvenli bir şekilde aydınlatırken, modern kentleşmeye de katkı sağlıyoruz" dedi.

Tüm elektrik dağıtım şirketleri arasında LED dönüşümüne öncülük eden Dicle Elektrik, bu projede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun uygulamalar gerçekleştirdi. LED teknolojisinin sağladığı daha düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü kullanım, yatırımın enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe katkısını güçlendiriyor.

Projenin devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki gece ulaşımı ve yol güvenliği artarken, şehir aydınlatmasında modernleşme sürecine önemli bir adım daha atılmış oldu.

