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'Dikkat çok büyük risk var!' Antalya, Malatya, İzmir, İstanbul, Urfa, Antep, Maraş, Malatya yaşayanlar bu gece geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, ülke genelinde sel, yıldırım ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı. Şen, bazı bölgelerde yağışların çok kuvvetli olacağını ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:52
'Dikkat çok büyük risk var!' Antalya, Malatya, İzmir, İstanbul, Urfa, Antep, Maraş, Malatya yaşayanlar bu gece geliyor

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Sel, Yıldırım ve Su Baskını Uyarısı

Ülkemizde son günlerde etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde sel, yıldırım ve su baskını gibi olumsuzluklara neden oluyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, bugün ve yarın yağışların devam edeceğini ve bazı bölgelerde çok kuvvetli olacağını söyledi. Şen, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşları uyararak, sel, yıldırım ve su baskını riskine karşı tedbirli olmalarını istedi. Peki, hangi bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak? Sıcaklıklar nasıl değişecek? İşte, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’in sel, yıldırım ve su baskını uyarısı…

hava-durumu

Bugün Hangi Bölgelerde Yağmur Var?

Orhan Şen, bugün (Salı) Doğu Anadolu ve Orta Doğu Karadeniz bölgesi dışında yağmur olduğunu belirtti. Şen, rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli eseceğini söyledi. Şen, sıcaklıkların 2-4 derece azalacağını ve Doğu Anadolu’da çığ riskinin devam ettiğini ifade etti.

Antalya’da Kuvvetli Yağmur Devam Ediyor

Orhan Şen, Antalya’da dün gece başlayan kuvvetli yağmurun bugün de akşama kadar devam edeceğini bildirdi. Şen, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceğini duyurdu. Şen, Antalya’da yaşayan vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı uyararak, tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sel, Yıldırım ve Su Baskını Riski

Orhan Şen, bu gece ve yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağmur olduğunu kaydetti. Şen, yağışların Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli olacağını ve sel, yıldırım ve su baskını riskine neden olabileceğini vurguladı. Şen, özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Malatya’nın daha riskli olduğunu belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmalarını istedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da Hava Durumu

Orhan Şen, bugün İstanbul’da hafif yağmur olduğunu, yarın yağışın etkisini kaybedeceğini ve sıcaklığın 14 derece olacağını söyledi. Şen, İzmir’de yağmurlu bir gün geçirileceğini ve sıcaklığın 17 derece olacağını bildirdi. Şen, Ankara’da da yağmurlu bir hava hakim olduğunu ve sıcaklığın 14 derece olduğunu duyurdu.

hava-durumu

Sel, yıldırım ve su baskını nedir?

Sel, yağışın fazla olması, akarsu yataklarının taşması, karların erimesi veya deniz seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerle suyun normal seviyesinin üzerine çıkması ve kara parçalarını kaplaması olayıdır. Yıldırım, atmosferdeki elektrik yüklerinin boşalması sonucu oluşan parlak ışık ve gürültü olayıdır. Su baskını, yağışın fazla olması, kanalizasyon sisteminin yetersiz kalması veya tıkanması gibi nedenlerle suyun yer altı veya yer üstü yapılara zarar vermesi olayıdır.

Sel, yıldırım ve su baskınından nasıl korunulur?

Sel, yıldırım ve su baskınından korunmak için şu önlemler alınabilir:

Meteoroloji uyarılarını takip edin ve riskli bölgelerden uzak durun.

Sel sularına girmeyin, araç kullanırken su birikintilerinden kaçının.

Yıldırım çakarken açık alanda durmayın, metal eşya ve elektrikli aletlere dokunmayın.

Su baskını olabilecek yerlerde önlem alın, değerli eşyalarınızı yüksek yerlere kaldırın.

Acil durumda 112, 155 veya 156 numaralarını arayın.

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