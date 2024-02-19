Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Boğa burcu yorumu

Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa ve Yükselen Boğa için bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay yaşanacak. Bu dolunay hayatınızda önemli kararlar almanızı gerektirecek konuları önünüze getirebilir.

Aşk ve İlişkiler

Bu dolunayın etkisiyle ciddi, uzun vadeli ve sorumluluk içeren bir ilişki kurma ihtimaliniz artabilir. Eğer yalnızsanız, hayatınıza girecek kişiyle evlilik veya çocuk sahibi olma gibi konuları konuşabilirsiniz. Eğer zaten bir ilişkiniz veya evliliğiniz varsa, çocuğunuzun eğitimi, sağlığı veya geleceği ile ilgili sorumluluklarınız artabilir. Ya da ilişkinizdeki sorunları çözmek için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bu dolunayda sorumluluk ana temanız olacak.

Ev ve Aile

Bu dolunayda ev ve aile ile ilgili konular da gündeminizde olabilir. Belki yeni bir eve taşınmak veya bir ev satın almak istiyorsunuz ama kararsız kalıyorsunuz. Ev fiyatları, kredi faiz oranları, bütçeniz gibi konular kafanızı karıştırabilir. Aceleci davranmayın ve iyi araştırın. Ruhunuza hitap eden bir ev, araba, toprak, arsa gibi bir gayrimenkul bulabilirseniz, bu dolunay size ödeme planı ve düzen kurma konusunda sorumluluk verebilir. Aynı şekilde yatırımlarınızla ilgili de gerçekçi olun ve hayalci vaatler veren kişilere kanmayın.