Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Terazi burcu yorumu

Terazi ve Yükselen Terazi

Bu hafta başak burcunda Satürn etkisiyle gerçekleşecek dolunay, hayatınızda bazı değişiklikler getirebilir. Satürn neredeyse, orada hem düzen sağlamak hem de sorumluluk üstlenmek zorundasınız. Ayrıca kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu durum ruh halinizi olumsuz etkileyebilir. Kendinizi kontrol edemediğinizi ve saçma sapan işlerle uğraştığınızı hissedebilirsiniz.

Meditasyon ve Yoga ile Dengede Kalın

Bu dönemde meditasyon, yoga gibi aktivitelerle kendinizi dengelemeye çalışın. Ruhunuzu besleyecek konulara yönelin. Arkadan iş çevirenler, düşmanlar, size zarar vermek isteyenler olabilir. Dış dünyanın baskısı ruhunuzu yorabilir. Bu yüzden etliye sütlüye karışmayın. Sadece kendi işinize bakın.

İş Hayatında Dikkatli Olun

İş hayatında ise çok dikkatli ve titiz olmanız gerekiyor. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayın. Bu dönem eleştiriye açık olun. Eleştirileri olumlu bir şekilde değerlendirin. Sağlığınıza özen gösterin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Çok yoğun bir çalışma temposu sizi bekliyor. Hata yapmaya hiç tahammülünüz yok.