Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu

Başak ve Yükselen Başak;

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında zorlu bir etkileşim yaşanacak. Kendinizi şımartma ve dinlenme zamanı. Yalnızlığı tercih edebilir ve dış dünyadan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız. Hukuki meseleler, uluslararası bağlantılar, ticari ortaklıklarınız, yurt dışı faaliyetler, vize –pasaport işlemleri, üniversite ile alakalı konularda sorunlar yaşayabilir, bu alanlarda sürpriz, yıpratıcı, gergin, skandal olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili hususlarda, özellikle tansiyon – kan akışınıza özen gösterin! Bedeninizi fazla zorlamayın, uyku ve beslenme düzeninize dikkat edin!