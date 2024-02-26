Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Terazi ve Yükselen Terazi: Mars/ Jüpiter Gerginliği, Finansal Sorunlar ve Yaşam Sorgulaması

Terazi ve Yükselen Terazi; Bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı hayatınızı etkileyecek. Sosyal aktivitelere katılmak, arkadaşlarınızla buluşmak ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta para konularında dikkatli olmanız gerekiyor. Beklediğiniz gelirler gecikebilir, borçlarınızı tahsil edemeyebilir veya harcamalarınız artabilir. Yeni başladığınız veya devam eden projelerinizde de aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu projeler için ekstra zaman ve bütçe ayırmanız gerekebilir. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek için sabırlı olun.

Çocuklarınızın Geleceği ve Özel Hayatınız

Eğer çocuğunuz varsa, onun eğitimi, sağlığı veya kariyeri ile ilgili planlarınızda değişiklik yapmanız gerekebilir. Çocuğunuzun hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Ona destek olmaya çalışın. Özel hayatınızda da bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Cinsel arzunuz yükselebilir, ancak ilişkinizde istikrarı sağlamakta zorlanabilirsiniz. Özgürlüğünüzü korumak ile birlikte olmak arasında bir tercih yapmanız gerekebilir. Aynı şekilde, çocuk sahibi olmak ile kendi hayatınızı yaşamak arasında da bir denge kurmanız gerekebilir.

Yaşamınızı Sorgulayın

Bu hafta hayatınızın anlamı, amacı ve değerleri ile ilgili sık sık düşünebilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi sorgulayabilir, değişim yapmak isteyebilirsiniz. Bu sorgulama süreci size yeni fırsatlar, bakış açıları ve gelişim alanları sunabilir. Kendinizi tanımak ve geliştirmek için bu haftayı iyi değerlendirin.