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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''YENGEÇ'' burcu yorumu

Bu hafta Yengeç burçları için maddi konular ön planda. Sosyal hayatınız canlı ama harcamalarınız da fazla. Alacağınız veya beklediğiniz paralar gecikebilir veya sorun çıkarabilir. Sağlık ve borç ödemelerine dikkat edin.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:47
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''YENGEÇ'' burcu yorumu

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında gergin bir etkileşim yaşanacak. Bu da sizin için harcamalarınızın arttığı bir hafta olacak. Bunun nedeni sosyal hayatınızın canlanması veya arkadaşlarınızın sizden borç talep etmesi olabilir. Arkadaşlarınızla maddi konularda anlaşmazlığa düşmemeye çalışın. Unutmayın ki, siz de bu hafta cebinizden biraz para çıkaracaksınız! İsteseniz de istemeseniz de! Size sözü verilen, vaat edilen veya yasal olarak alacağınız bir parayı da elde etmeniz güçleşebilir. Bu konuda bilgili olun. Nafaka veya miras gibi konular sıkıntılı bir hal alabilir. Ayrıca sağlık (Ameliyat, test, tedavi) için de para ödemeniz gerekebilir. Borçlarınızı yapılandırdıysanız, ödemelerinizi aksatmayın ve bir haksızlığa uğramayın. Muhasebeciniz veya bankanızın yapacağı bir hata yüzünden sinirlenebilirsiniz.

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