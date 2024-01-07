Diplomasını alan başvuruya akın edecek! Düşük KPSS puanıyla alım başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı yayınladı. Mühendislik için KPSS puanına göre işe alınmaktadır. Peki başvuru detayları neler? Hepsine haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

DİYANET'E KPSS PUANI İLE ALIM YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı kamu personel alım ilanı yayınladı. Başkanlık Merkez Teşkilatındaki boşluğu doldurmak amacıyla KPSS puanıyla mühendis alımı yapılırken, Teknik Hizmetler kategorisinde de mühendis alımı yapılıyor. Adaylar için koşullar aşağıdaki gibidir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,





2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Bu ilana başvurular 2 Ocak 2024'te başlayacak ve başvuruların en geç 12 Ocak 2024'e kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: sinav.diyanet.gov.tr