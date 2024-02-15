Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Kek kalıplarına bunu sürdüğünüz zaman anında kalıptan çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEK KALIPLARINDAN KEK ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Eğer yaptığınız kekin güzel kabarmasını istiyorsanız un ve kuru malzemelerin en son eleyerek eklenmesi gerekiyor. Un, kabartma tozu, vanilin gibi kuru malzemeleri de elekten geçirilmesi önemlidir. Eleyerek malzemeleri koymak malzemeleri havalandırır ve bu şekilde sıvı kek malzemeleriyle daha kolay şekilde birleşir. Kabartma tozu ve maya gibi malzemeler kekin kabarmasını etkiler. Bunlar hamur içindeki karbondioksit gazı oluşmasını sağlar ve keki kabartır. Kabartma tozu un, şeker, yumurta gibi malzemelerle tercih edilir. Bu şekilde kek hacmi artar ve kekin lezzeti de çoğalır. Kekinizin yumuşak olmasını istiyorsanız süt ya da yoğurt kullanabilirsiniz.





Süt kekin nemli olmasını sağlar. Yoğurt asidik özelliği sayesinde kekin kabarmasını sağlar ve nemi korur. Malzemeler isteğe bağlı şekilde değişebilir. Eğer yoğun bir kıvam istiyorsanız süt tercih edebilirsiniz, daha yoğun ve ekşimsi bir tat olmasını istiyorsanız yoğurt kullanabilirsiniz. İki malzeme de kekin yumuşaklığını ve lezzetini artırır. Kekinizin lezzetli olması için 180 derecee 35-40 dakika aralığında pişirmeniz gerekir. Fırınınıza bağlı değişse de 20-25 dakika süre sonrasında kürdan testi yapabilirsiniz. İlk olarak bir kap içinde üç yumurta ve bir su bardağı toz şeker iyice çırpılır. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt eklenir. Üstüne 1 su bardağı yoğurt ve iki su bardağı un eklenir ve karıştırılır. Daha sonra yarım paket kabartma tozu ve vanilin eklenerek iyice karıştırılır. Daha sonra isteğinize bağlı çikolata ya da meyve parçası ekleyebilirsiniz. Kalıbınıza dökerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirip kürdan testi yapabilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra üstüne pudra şekeri ekleyip servis yapabilirsiniz.