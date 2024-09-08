Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın Cesedi Nerede ve Bakın Nasıl Bulundu: Diyarbakır Valisi Detayları Açıkladı

Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cesedi, köyüne 1,5 km uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, cesedin nasıl bulunduğu ve arama çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, köyüne 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olay, büyük bir üzüntü ve merak uyandırırken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu cesedin bulunmasıyla ilgili detayları kamuoyuna açıkladı.

NARİN GÜRAN’IN CESEDİ NASIL BULUNDU?

Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, cesedin bulunma süreci ve koşulları hakkında şu bilgileri verdi:

“DERE KENARINDA ÇUVAL İÇİNDE TAŞLA GİZLENMİŞ ŞEKİLDE”

Vali Zorluoğlu’nun açıklamasına göre, Narin Güran’ın cesedi, sabah saat 08:45 sularında dere kenarında bulundu. Ceset, üzerinde bulunan kıyafetlerle birlikte bir çuvalın içinde, üzeri taşlarla gizlenmiş şekilde keşfedildi. Vali Zorluoğlu, cesedin bulunduğu alanın detaylarını şu şekilde aktardı:

“Yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran, son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetlerle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde sabah saat 08.45 sularında maalesef ölü olarak bulunmuştur.”

CESEDİN GİZLENME ŞEKLİ

Cesedin bulunduğu yerin detayları ve gizlenme şekli, olayı daha da trajik hale getiriyor. İlk bulgulara göre, Narin Güran’ın cesedi, öldürüldükten sonra bir çuvala konmuş ve dere kenarına getirilmiş. Çuvalın üzeri ağaç dalları ve taşlarla kapatılarak doğal bir görünüm verilmiş. Vali Zorluoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“AĞAÇ DALLARI İLE GİZLENEREK DOĞAL BİR GÖRÜNÜM VERİLMEYE ÇALIŞILMIŞ”

“İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine koyulup dere kenarına getirildiği burada çuvalla birlikte suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde doğal bir görünüm verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.”

Bu trajik bulgu, cesedin dikkatlice gizlenmeye çalışıldığını ve olayın arkasında planlı bir hareket olduğunu gösteriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULMA SÜRECİ

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu bölge, daha önce aranan tüm bölgeler arasında yer alıyordu. Ancak, arama çalışmalarının sonuç vermediği alanlar yeniden tarandı. Bu kapsamda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar, Narin’in cesedinin bulunmasını sağladı. Vali Zorluoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Daha önce aranan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında bu bölge yeniden aranmış ve JAK ile JÖH ekiplerimizce kızımızın cesedine ulaşılmıştır.”

Bu çabalar, arama ekiplerinin olayın çözülmesine yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.

TOPLUMSAL VE AİLESEL ETKİLER

Narin Güran’ın bulunması, ailesi ve mahalle halkı için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Aile üyeleri ve mahalle sakinleri, Narin’in bulunmasıyla ilgili haberlerin ardından derin bir yas ve üzüntü yaşadılar. Olayın ardından, toplumsal ve sosyal medya platformlarında da geniş bir yankı uyandırıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÖZALTILAR

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili olarak Narin’in amcası gözaltına alınmıştı. Amca, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte, soruşturmanın derinleştirilmesi ve adaletin yerini bulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.