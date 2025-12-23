Dirençli Karatay Projesi'ne İmzalar Atıldı: 28 Milyon TL'lik Hibe

Dirençli Karatay Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı

Karatay Belediyesi ana yürütücülüğünde, Türkiye, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde geliştirilen 'Dirençli Karatay' projesinin hibe sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca parafladı.

Projenin kapsamı ve ortakları

Proje, Konya Teknik Üniversitesi (KTUN) ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDIARI) eş başvuranlığıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ve AB-TR CCGP kapsamında yürütülecek. Hazırlanan proje başlığı: "Dirençli Karatay; İklim Uyum ve Azaltım Yoluyla Konya Havzasında Kuraklık ve Obrukların Ele Alınması için Bir Model".

Hedefler: Kuraklık, su tasarrufu ve obruk riski

Projenin 28 milyon TL bütçesi ile Karatay özelinde Konya Kapalı Havzası'nda yaşanan kuraklık, yeraltı suyu seviyesindeki azalma ve buna bağlı obruk oluşumlarının etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Hedefler arasında; verimli sulama ve iklime uyumlu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeraltı suyu kullanımının azaltılması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve jeolojik risklere karşı bilimsel temelli çözümler geliştirilmesi yer alıyor.

Pilot uygulamalar ve tarımsal dönüşüm

Projede, sürdürülebilir olmayan sulama ve ekim uygulamalarına alternatif oluşturmak için beş pilot gösterim alanı kurulacak. Yarı kurak şartlara uygun beş optimize edilmiş ekim modeli test edilerek verim, toprak sağlığı ve su kullanım verimliliği izlenecek. Ayrıca, su ayak izi düşük, bölgesel ekonomiye katkı sağlayan ve iklim uyum potansiyeli yüksek beş ürün denemesi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar BDIARI öncülüğünde, KTUN bilimsel desteği ve Ata Tohum Kooperatifinin yerel bilgi birikimi ile yürütülecek.

Türkiye’nin ilk operasyonel obruk erken uyarı sistemi

Proje kapsamında Türkiye’nin ilk operasyonel obruk erken uyarı sistemi kurulacak. Yeraltı suyu, yağış, toprak nemi ve obruk tehlikelerine ilişkin verileri entegre eden web tabanlı izleme platformu; çiftçiler ve belediye personeli için kullanıcı dostu gösterge panelleri sağlayacak. Sistem aynı zamanda kentsel planlama, e-zonlama ve izin süreçleriyle entegre edilerek risk temelli imar kararlarına destek verecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın açıklaması

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imza töreninde projenin Karatay için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ana yürütücüsü olduğumuz Dirençli Karatay Projemizin hibe anlaşmasını imzaladık. Bu proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda; Belediyemiz, Konya Teknik Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte şehrimizin kuraklıktan etkilenen alanlarında önemli çalışmalar yürüteceğiz,” dedi.

Kılca, projenin akademik kurumlar ve ilgili paydaşların katkılarıyla sahada karşılık bulacağını belirterek, imzalanan hibe anlaşmasının Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

