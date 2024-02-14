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Dışarda kumpir yemeyi unutturacak tarif! Airfryer'da 15 dakikada hazır kumpir tarifi

Airfrey, son zamanların en popüler mutfak aracı haline geldi. Sizlere dışarıda yemeyi unutturacak airfrey'de kumpir tarifini paylaşıyoruz. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 07:43
Dışarda kumpir yemeyi unutturacak tarif! Airfryer'da 15 dakikada hazır kumpir tarifi

Airfrey son yıllarda oldukça popüler hale gelen bir mutfak cihazıdır. Kızartmalarda daha az yağ kullanmanızı sağlayan bu pratik cihaz aynı zamanda tarifler için de idealdir. Bu yazımızda basınçlı tencerede fırında patates yapmanın püf noktalarını ve pratik tarifini bulacaksınız.

kumpir

Airfrey'da kumpir yapmak kolaydır ve geleneksel pişirme veya kızartma yöntemlerine göre daha hızlı sonuç verir. İşte Airfrey'da kumpir tarifi;

1.İlk önce kumpir için gerekli malzemelerinizi hazırlayın. Patatesleri yıkayın ve kabuklarıyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Daha sonra airfrey içine koyun.

2.Airfrey kullanmadan önce ısınmaya bırakın. 180 derece ideal bir sıcaklık olacaktır. Airfrey ısınırken patateslerinize biraz zeytinyağı ekleyin ve üzerine tuz ekleyin.

3.Isınan airfrey'e patatesleri yerleştirin ve 30 dakika boyunca pişirin. Patatesler altın rengi olana kadar ara ara karıştırın.

4.Patatesler piştikten sonra kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyun. Örneğin; kaşar peyniri, mısır, salatalık turşusu, haşlanmış mısır, salam vs. kullanabilirsiniz.

5.Son olarak kumpirlerinizi tekrardan airfery'e koyun ve peynir iyice eriyene kadar bekletin.

Airfrey'de kumpir yaparken dikkat edeceğiniz bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

-Patatesleri önceden yıkayıp kurulamak, daha kıtır hale getirir.

-Patatesleri zeytinyağı yerine hindistancevizi yağı kullanarak farklı lezzet elde edebilirsiniz.

-Airfrey'de pişirme süresi yarısında bir kez karıştırın, eşit pişmesini sağlayacaktır.

Bu nedenle airfrey'de kumpir yapmak oldukça pratik ve lezzetli bir seçenektir. Yukarıdaki adımları takip ederek evinizdeki airfrey'le kolayca harika kumpir yapabilirsiniz. Ayrıca püf noktalarına dikkat ederek kumpirleriniz daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

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