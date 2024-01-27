Dışarda simide para vermeyi unutturan tarif! Sadece bir paket milyöf yeter
Kahvaltıda pratik olarak ne hazırlasam diye düşünenler için milföy hamuruyla yapılan tarifler işinize yarayacaktır. Milföy hamuru, hafifliği nedeniyle popülerdir ve etkileyici tarif çeşitliliğine sahiptir. Sizlerle paylaşacağımız ve simide benzerliğiyle dikkat çeken milföy hamurlu tarifin kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak. Peki; Milföy hamurunyla çıtır simit nasıl yapılır?. İşte yanıtı..
Kahvaltınızı her açıdan geliştirmek istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Basit, pratik ve doyurucu milföylü simit tarifi son zamanların en popüler tariflerinden biri.
KAŞARLI MİLFÖY SİMİT TARİFİ
Malzemeler:
1 adet milföy
Rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay bardağı pekmez
1 bardak su
Susam
Hazırlanışı:
Oda sıcaklığında açılmasını sağladığınız milföy hamurlarını ortadan ikiye kesin.
Kaşar peynirini ekleyip simit şekline getirin. Hamuru toplayın ve simit haline getirerek sıkıca kapatın.
Pekmezin üzerine bir bardak su ekleyin ve iyice karıştırın.
Simit hamurlarını önce pekmeze daha sonra da susama batırın.
180 derecede altın rengi olana kadar pişirin. Ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.