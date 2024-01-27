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Dışarda simide para vermeyi unutturan tarif! Sadece bir paket milyöf yeter

Dışarda simide para vermeyi unutturan tarif! Sadece bir paket milyöf yeter Kahvaltıda pratik olarak ne hazırlasam diye düşünenler için milföy hamuruyla yapılan tarifler işinize yarayacaktır. Milföy hamuru, hafifliği nedeniyle popülerdir ve etkileyici tarif çeşitliliğine sahiptir. Sizlerle paylaşacağımız ve simide benzerliğiyle dikkat çeken milföy hamurlu tarifin kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak. Peki; Milföy hamurunyla çıtır simit nasıl yapılır?. İşte yanıtı..