Dışarda simide para vermeyi unutturan tarif! Sadece bir paket milyöf yeter

Kahvaltıda pratik olarak ne hazırlasam diye düşünenler için milföy hamuruyla yapılan tarifler işinize yarayacaktır. Milföy hamuru, hafifliği nedeniyle popülerdir ve etkileyici tarif çeşitliliğine sahiptir. Sizlerle paylaşacağımız ve simide benzerliğiyle dikkat çeken milföy hamurlu tarifin kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak. Peki; Milföy hamurunyla çıtır simit nasıl yapılır?. İşte yanıtı..

Dışarda simide para vermeyi unutturan tarif! Sadece bir paket milyöf yeter
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Kahvaltınızı her açıdan geliştirmek istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Basit, pratik ve doyurucu milföylü simit tarifi son zamanların en popüler tariflerinden biri.

KAŞARLI MİLFÖY SİMİT TARİFİ

Malzemeler:

1 adet milföy

Rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı pekmez

1 bardak su

Susam

miföy hamurundan simit tarifi

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında açılmasını sağladığınız milföy hamurlarını ortadan ikiye kesin.

Kaşar peynirini ekleyip simit şekline getirin. Hamuru toplayın ve simit haline getirerek sıkıca kapatın.

Pekmezin üzerine bir bardak su ekleyin ve iyice karıştırın.

Simit hamurlarını önce pekmeze daha sonra da susama batırın.

180 derecede altın rengi olana kadar pişirin. Ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.

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