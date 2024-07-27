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Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında 400 vaiz kadrosu için kurum içi naklen atama yapacağını duyurdu. Başvurular, belirtilen tarihlerde DİBBYS internet adresi üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:03
Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), taşra teşkilatında açık bulunan 400 vaiz kadrosu için kurum içi naklen atama sürecini başlattı. Kadın ve erkek vaizler için toplamda 400 kadro ilan edilirken, başvuruların detayları ve şartlar netleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında boş bulunan vaiz kadrolarını doldurmak üzere harekete geçti. Kurum içi naklen atama için yazılı ve sözlü sınavlar düzenlenecek. Kadın vaizler için 350, erkek vaizler için ise 50 kadro ayrılmış durumda. Başvurular 29 Temmuz 2024 - 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında DİBBYS internet adresi üzerinden yapılacak.

Adayların 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olması, ihtisas kursunu başarıyla bitirmiş olması (bu şart kadın adaylar için aranmıyor) ve başvuru bitiş tarihi itibariyle en az 2 yıl görev yapmış olması gerekiyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına başvurular, 29 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular, adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS internet adresi aracılığıyla yapılacak. Son başvuru tarihi olan 12 Ağustos 2024 saat 16.30'a kadar başvuruların tamamlanmış olması gerekiyor.

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