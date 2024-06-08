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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başladı! O kadrolara yüksek maaşlı alım yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak 85 eğitim görevlisi alımı için yazılı ve sözlü sınav düzenleyeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 08.06.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:29
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başladı! O kadrolara yüksek maaşlı alım yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 85 eğitim görevlisi alımı için başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, başvuruların ne zaman yapılacağını ve hangi şartların gerektiğini merak ediyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, dini yüksek ihtisas ve dini ihtisas merkezlerine 75, Diyanet Akademisi'ne ise 10 eğitim görevlisinin alınacağı belirtildi. Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacak.

DİYANET İŞLERİ'NDEN 85 EĞİTİM GÖREVLİSİ ALIMI!

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Eğitim görevlisi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, gerekli şartları taşıdıkları takdirde, başvurularını 5-19 Haziran tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar ve diğer detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

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