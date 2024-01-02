Diyanet İşleri personel alımı duyurusu geldi! KPSS'den 60-62-65 puan alanlar hemen başvurabilecek
O bakanlığa personel alımı yapılacak. Hangi bakanlığa personel alımı gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Diyanet İşleri Bakanlığı'na belirli sayıda personel alımı yapılacak. Kaç personel alımı olacak? Tüm detaylar haberimizde.
O BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞECEK!
Diyanet İşleri Bakanlığı'na 41 personel alımı gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı SBB'de Diyanet'e sözleşmeli personel alımı olacağı konusunda duyuruda bulunuldu. Temizlik, bahçe bakım görevlisi, güvenlik görevlisi gibi ünvanlarda alım olacaktır.
Alım esnasında aranan genel şartlar:
- Tam/ vardiyalı çalışmaya uyum sağlamalıdır.
- 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
- Askerlik engeli bulunmamalıdır.
- 2022 KPSS (B) ön lisans KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puan türünden en düşük 60 almış olmalıdır.
- Devlet Memurlar Kanunu 48. madde (A) bendinin şartlarına uygun olmalıdır.
Ünvanlardan 1 tanesi için başvuru yapılabilir.
15 Ocak- 26 Ocak 2024 tarihi arasında sinav.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden başvurular yapılmalıdır. Detaylı bilgilere kılavuzdan ulaşabilirsiniz.