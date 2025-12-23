DOLAR
Diyarbakır Büyükşehir’den Çüngüş Elmadere’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş Elmadere Mahallesi’nde kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:23
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elmadere Mahallesi’nde Farkındalık Çalışması Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş ilçesine bağlı Elmadere Mahallesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmayı Yürüten Birim ve Amaç

Kadın ve Aile Hizmletleri Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sorunlarını yerinde tespit etmek ve şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elmadere Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte yerel kadınlara bilgi verildi.

Verilen Bilgiler ve Konu Başlıkları

Toplantıda kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri, şiddetle mücadelede başvuru mekanizmaları, 6284 Sayılı Kanun, kadın yaşam merkezlerinin işleyişi, DİKASUM, Alo Şiddet Hattı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu.

Mahallede Öncelikli Sorunlar

Şiddetle mücadele odağında planlanan çalışmada kadınlar, mahallede yaşadıkları ağır yaşam koşullarını ve yapısal sorunları öncelikli konu olarak dile getirdi. Katılımcılar; suya erişim, elektrik, altyapı ve yol gibi temel hizmetlerdeki eksikliklerin günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini ve bu yükün en çok kadınların üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Şiddetin Tanımlanması ve Gündelik Yaşam

Başlangıçta köyde şiddet yaşanmadığını ifade eden kadınlar, şiddeti çoğunlukla yalnızca fiziksel şiddet üzerinden tanımladıklarını belirtti. Ancak psikolojik, ekonomik ve sosyal şiddet türleri anlatıldıkça katılımcılar kendi yaşam deneyimlerinden çok sayıda örnek paylaşarak farklı şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını aktardı. Bu durum, şiddetin gündelik yaşamda normalleştirildiğini ortaya koydu.

Çalışma, kırsal alanda yaşayan kadınların hem hakları konusunda bilinçlenmesini hem de yerel sorunların görünür kılınmasını hedefliyor.

