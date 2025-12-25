Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Tahliyeler İçin Bekleyiş

Yakınları cezaevi önünde toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan 11’inci yargı paketi ile Diyarbakır’da birçok mahkumun serbest kalması bekleniyor. Paket kapsamında erken tahliye olacak hükümlülerin aileleri, yakınlarına kavuşma umuduyla Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanmaya başladı.

Yasalaşan düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken yararlanabilecek. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Paketin kapsamı dışında kalan suçlar da duyuruldu: terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef alındığı cinayetler, cinsel saldırı ve istismar ile deprem sonucu meydana gelen öldürme suçlarında bu hak uygulanmayacak.

Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde cezasını çeken hükümlülerin yakınları, tahliyelerin başlamasını heyecanla bekliyor. Kampüs önünde toplanan aileler arasında yer alan Sultan Agar söz konusu haberi büyük mutlulukla karşıladıklarını söyledi:

’’Eltimin gelini için geldik. 4 senedir cezaevindeydi. Bize çok mutlu bir haber verdiler. Allah onlardan razı olsun. 11’inci yargı paketini çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Cezaevi önüne geldik, tahliyesini bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu kadar erken olacağını bilmiyorduk. Bugün kandil, bu haber de bize mutluluk getirdi’’

Güvenlik önlemleri de artırıldı; polis ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

