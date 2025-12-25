DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,93 -0,02%
BITCOIN
3.748.961,27 0,05%

Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Tahliyeler İçin Bekleyiş

11’inci yargı paketiyle erken tahliye bekleyen yakınları, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde cezaevi önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:36
Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Tahliyeler İçin Bekleyiş

Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Tahliyeler İçin Bekleyiş

Yakınları cezaevi önünde toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan 11’inci yargı paketi ile Diyarbakır’da birçok mahkumun serbest kalması bekleniyor. Paket kapsamında erken tahliye olacak hükümlülerin aileleri, yakınlarına kavuşma umuduyla Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanmaya başladı.

Yasalaşan düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken yararlanabilecek. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Paketin kapsamı dışında kalan suçlar da duyuruldu: terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef alındığı cinayetler, cinsel saldırı ve istismar ile deprem sonucu meydana gelen öldürme suçlarında bu hak uygulanmayacak.

Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde cezasını çeken hükümlülerin yakınları, tahliyelerin başlamasını heyecanla bekliyor. Kampüs önünde toplanan aileler arasında yer alan Sultan Agar söz konusu haberi büyük mutlulukla karşıladıklarını söyledi:

’’Eltimin gelini için geldik. 4 senedir cezaevindeydi. Bize çok mutlu bir haber verdiler. Allah onlardan razı olsun. 11’inci yargı paketini çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Cezaevi önüne geldik, tahliyesini bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu kadar erken olacağını bilmiyorduk. Bugün kandil, bu haber de bize mutluluk getirdi’’

Güvenlik önlemleri de artırıldı; polis ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

(YRT-)

Diyarbakır’da 11’inci yargı paketi heyecanı: Aileler cezaevi önünde toplandı

Diyarbakır’da 11’inci yargı paketi heyecanı: Aileler cezaevi önünde toplandı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop İnaltı Mağarası kış molası: 25 Aralık 2025–20 Mart 2026 kapalı
2
Yığılca'da Hayvan Sağlığı: Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları
3
Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Aileler Cezaevi Önünde Tahliye Bekliyor
4
MUSKİ'den Muğla'da Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
5
Muş'ta Öğrenciler Keçi Kömü Yaylası'nda Dengbejlik ve Fotoğrafçılık Deneyimi
6
Manyas’ta Orman Köylüsüne Gelir Getirici Badem Ağaçlandırması
7
Ataşehir'e 4 Yeni Hizmet: Ata Akademi, İBB İstihdam Ofisi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlığı Açıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı