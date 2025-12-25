Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı

Diyarbakır'da yaşayan 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, evindeki oyuncak arabalarla kurduğu trafik sahnesiyle kentin yoğunluğunu çocuk gözüyle gözler önüne serdi. Küçük Efe, özellikle sıkışık trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiği çağrısını oyuncaklarıyla yaptığı simülasyon ile anlattı.

Servisle okula gidip gelirken kavşaklarda ve yoğun noktalarda sürücülerin ambulanslara yol vermediğini gözlemleyen İbrahim Efe, eve dönünce gördüklerini oyuncaklarla canlandırdı. Oluşturduğu sahnede araçların sıkışıklık nedeniyle geçiş hakkı tanımadığını tespit eden çocuk, çözümünü basit ve anlaşılır bir şekilde gösterdi.

"Ambulansın sesi geliyordu ama kimse yol vermiyordu"

Kayapınar ilçesi Hantepe Şehitleri İlkokulu 1. sınıf öğrencisi İbrahim Efe Irmak, yaptığı canlandırmaya ilişkin şunları söyledi: ’Okuldan servis ile gelince kavşaklarda trafik ışıkları oluyor, fakat ışıklar yeşil yanmasına rağmen trafik tıkanmıştı. Ben de eve geldim gördüğüm trafik tıkanıklığını evde bulunan arabalarımla ve ambulansla canlandırdım. Orada gördüğüm şekilde ambulansa yol vermeyi insanlar öğrenmesi gerekiyor. Işık da yanıyordu ve ambulansın sesi yükseliyordu ama kimse yol vermiyordu. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum.'

Çocuk, sıkışan trafikte ambulans ve polis araçlarına nasıl öncelik tanınması gerektiğini fermuar sistemi ile göstererek büyüklerine örnek oldu. İbrahim Efe'nin basit ama etkili uyarısı, trafikte empati ve kurallara uyum çağrısını yeniden gündeme taşıdı.

