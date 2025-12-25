DOLAR
Gölbaşı'nda Soğuk Hava Araç Camlarını Buzlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava, araç camlarının buzlanmasına neden oldu; sürücüler her sabah buz temizliği yapmak zorunda kalıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:58
Sabahları sürücüler buz temizliği yapmak zorunda

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, araçların camlarının buzla kaplanmasına yol açtı.

İlçede sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplanması nedeniyle güçlük yaşadı.

Soğuk hava sebebiyle sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, her sabah araçlarını kullanmadan önce buz temizliği yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, soğuk havanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

