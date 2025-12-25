Gölbaşı'nda Soğuk Hava Araç Camlarını Buzlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava, araç camlarının buzlanmasına neden oldu; sürücüler her sabah buz temizliği yapmak zorunda kalıyor.