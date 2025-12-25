Gölbaşı'nda Soğuk Hava Araç Camlarını Buzlattı
Sabahları sürücüler buz temizliği yapmak zorunda
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, araçların camlarının buzla kaplanmasına yol açtı.
İlçede sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplanması nedeniyle güçlük yaşadı.
Soğuk hava sebebiyle sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.
Vatandaşlar, her sabah araçlarını kullanmadan önce buz temizliği yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, soğuk havanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
