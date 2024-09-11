Diyarbakır’da 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Tüyler Ürperten Detaylar: Köy Halkı ve Aile Oyalama Yapmış

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması ve 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin’in kaybolmasının ardından ailesi ve köy halkının güvenlik güçlerini bilerek oyaladığı, soruşturmanın derinleştirilmesiyle anlaşıldı. Narin’in annesi başta olmak üzere birçok aile üyesi telefon kayıtlarını sildi veya telefonlarını değiştirdi. Ayrıca Narin’in babasının evinde 400 kalaşnikof mermisi bulundu. Bu vahim olayda köy halkının ve aile bireylerinin rolü daha da netleşmeye başladı.

AİLE ÜYELERİ VE KÖY HALKI GÜVENLİK GÜÇLERİNİ BİLEREK OYALAMIŞ

Halk TV muhabiri Ferit Demir’in paylaştığı bilgilere göre, Narin’in kayboluşunun ardından köy halkı ve akrabalar, bilerek güvenlik güçlerini yanıltıcı bilgiler verdi. Olayın başından itibaren “şu saatte görüldü” gibi ifadelerin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın aracı, Narin’in bulunduğu Eğertutmaz Deresi bölgesinde 40 dakika boyunca beklemiş. Bu durum, köyde verilen tanık ifadeleriyle uyuşmadı ve köy halkının bilinçli olarak yanlış saat dilimleri verdiği belirlendi.

NARİN’İN CESEDİ PROFESYONELCE GÖMÜLMÜŞ

8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nin altına gömülü olarak bulundu. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer çarpıcı detay ise Narin’in gömülme şekli oldu. Koku köpeklerine engel olmak için ceset, dere altına taşlarla gömülmüş. Cesedin üzerine nizami bir şekilde yerleştirilen 15-20 kilogramlık taşlar, bu işin profesyonelce yapıldığını düşündürüyor. Demir, bu tür bir gömme işleminin tek başına yapılmasının imkansız olduğunu belirtti.

İTİRAFÇI 200 BİN TL KARŞILIĞINDA CESEDİ GÖMMÜŞ

Soruşturma kapsamında birçok aile bireyi gözaltına alındı. Narin’in amcası Salim Güran kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca Nevzat Bahtiyar adlı bir kişinin, Salim Güran’dan 200 bin TL karşılığında Narin’in cesedini gömdüğü iddia edildi. İtirafçı Bahtiyar’ın verdiği ifadeler doğrultusunda Salim Güran ile yüzleştirme yapıldı, ancak şu an için yüzleşmenin detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

AİLE ÜYELERİ TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ

Narin’in annesi başta olmak üzere aile üyelerinin telefonlarını sildikleri veya değiştirdikleri tespit edildi. Özellikle Narin’in babasının evinde yapılan aramada 400 kalaşnikof mermisinin bulunması, olayın seyrini değiştirdi. Narin’in amcası Salim Güran, telefon kayıtlarını silme nedenini “mermileri gördüğüm için kayıtları sildim” şeklinde açıkladı. Ancak bu açıklama güvenlik makamları tarafından inandırıcı bulunmadı. Ankara’dan gelen özel sorgu ekibi, olayın daha detaylı aydınlatılması için çalışmalara devam ediyor.

NARİN’İN CESEDİNİ TEK BAŞINA GÖMMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Demir, suyun dibinde mezar kazılarak üzerine 5-6 taş konulması gibi detaylar göz önünde bulundurulduğunda, Narin’in cesedinin tek bir kişi tarafından gömülmesinin imkansız olduğunu belirtti. Cesedin üzerine yerleştirilen taşların her biri 15-20 kilogram ağırlığında ve nizami bir şekilde yerleştirilmiş. Uzmanlar, bu tür bir işlemin birkaç kişi tarafından yapılmış olabileceğini öngörüyor.

Bu nedenle itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadesine göre, olayın diğer şüphelilerinin de ortaya çıkması için çalışmalar sürüyor. İtirafçı ile amca Salim Güran yüzleştirildi ve yüzleşmenin detaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

KÖY HALKI BİLEREK YANILTICI BİLGİ VERMİŞ

Narin’in kayboluşunun ardından köy halkının güvenlik güçlerine verdikleri ifadelerin çoğunun yalan olduğu ortaya çıktı. “Şurada görüldü” gibi ifadelerin güvenlik güçlerini oyalamak için bilerek verildiği anlaşıldı. Demir’in verdiği bilgilere göre, köyde Narin’in kaybolduğu gün birçok kişi, güvenlik güçlerini başka yöne çekmek amacıyla farklı saatlerde farklı yerlerde görüldüğüne dair yanlış ifadeler verdi.

OLAYIN SEYRİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yeni deliller ortaya çıkıyor. Özellikle itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olayda şaşırtıcı ve yanıltıcı tavırlar sergilediği, bazı bilgileri bilerek vermediği düşünülüyor. Bahtiyar’ın aracı, bölgedeki kamera kayıtlarında tespit edildi ve bu aracın olay bölgesinde 40 dakika boyunca beklediği görüldü. Ancak Narin’in öldürülme anına dair kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı.

Uzmanlar, Narin’in katledildiği saatin 15:15’ten sonra olduğuna inanıyor ve bu saat dilimi, itirafçının verdiği bilgilerle uyuşmuyor. Olayın daha da aydınlanması için yeni deliller ve ifadeler bekleniyor.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair yürütülen soruşturma, köy halkının ve aile bireylerinin güvenlik güçlerini bilerek oyaladığını ortaya koydu. Soruşturma derinleştikçe, olayın daha da vahim detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şu an için soruşturma devam ederken, Narin’in ölümünde kaç kişinin rol oynadığı ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.