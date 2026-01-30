Diyarbakır'da Çermik ve Çüngüş'te Kurt ve Domuz Sürüleri Yerleşimlere İndi

Çetin kış nedeniyle Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde aç kalan kurt ve domuz sürüleri yiyecek arayışıyla şehir merkezine kadar indi; görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:39
Çetin kış yaban hayatını yerleşimlere sürüklüyor

Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, çetin kış şartları nedeniyle aç kalan kurt ve domuz sürüsü yiyecek arayışıyla şehir merkezine kadar indi.

Karla kaplanan ilçelerde yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kurt ve domuz sürüleri, yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inerek bölge sakinleri tarafından gözlemlendi.

Yaban hayvanları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vatandaşlar, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakılması gerektiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

