Diyarbakır'da Çermik ve Çüngüş'te Kurt ve Domuz Sürüleri Yerleşimlere İndi

Çetin kış yaban hayatını yerleşimlere sürüklüyor

Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, çetin kış şartları nedeniyle aç kalan kurt ve domuz sürüsü yiyecek arayışıyla şehir merkezine kadar indi.

Karla kaplanan ilçelerde yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kurt ve domuz sürüleri, yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inerek bölge sakinleri tarafından gözlemlendi.

Yaban hayvanları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vatandaşlar, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakılması gerektiğini belirtti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇELERİNDE AÇ KALAN KURT VE DOMUZ SÜRÜSÜ ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İNDİ.