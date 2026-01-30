KUDAKA'dan Erzurum'da Dezavantajlı Gruplara Sertifikalı Gastronomi Eğitimi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem (Kasım-Aralık) çerçevesinde, Erzurum Ticaret Borsası tarafından sunulan Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Eğitim içeriği ve uygulama süreci

Proje kapsamında, gastronomi kenti Erzurum’da dezavantajlı gruplara yönelik “Gastronomide Aşçılık ve Servis Teknikleri” konulu bir eğitim programı düzenlenecek. Program; teorik ve uygulamalı modüllerden oluşan, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek olan 4 haftalık bir eğitim sürecini kapsıyor. Eğitim sonunda başarılı katılımcıların sertifikalandırılması sağlanacak.

Eğitimler, özellikle toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik olarak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Hedefler ve beklenen etki

Proje ile sosyal uyumun güçlendirilmesi ve dezavantajlı bireylerin nitelikli istihdama katılımının artırılması hedefleniyor. Ayrıca programın, Erzurum’un gastronomi turizminin gelişimine katkı sunması ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata aktif ve sürdürülebilir şekilde dahil edilmesini teşvik etmesi bekleniyor.

