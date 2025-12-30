DOLAR
Diyarbakır'da Kar Sonrası Kaldırım Temizliği: 326 Kişilik Ekip Görevde

Diyarbakır'da dün etkili karın ardından Büyükşehir Belediyesi, 326 personelle kaldırım, üst geçit, park ve hastane önlerinde buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:56
Diyarbakır'da kar sonrası kaldırım ve yaya yollarında kapsamlı temizlik

Diyarbakır’da dün etkili olan kar yağışının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı kaldırım temizliği ve tuzlama çalışması başlattı.

Çalışmanın koordinasyonu ve kapsamı

Çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülürken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyeleri ekipleri de sahada yer aldı. Ekipler; kaldırım, yaya yolları, üst geçitler, park alanları ve hastane önleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda buzlanma ve kar temizliği yaptı.

Yayalar için risk oluşturan buz kütleleri küreklerle kırılarak temizlendi, buzlanmanın yeniden oluşmasını önlemek amacıyla kaldırımlarda tuzlama uygulandı. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren sahada görev aldı.

Personel sayısı ve öncelikler

Devam eden kar ve buzla mücadele çalışmaları, özellikle yoğun kullanım alanlarına öncelik verilerek yürütülüyor. Çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı 100 personel ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 226 personel olmak üzere toplam 326 personel tarafından gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, muhtemel buzlanmalara karşı temizlik ve tuzlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

