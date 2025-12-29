Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde kente ulaşmaya çalışan vatandaşlar için zor koşullar oluşturdu.

Sabah yolculuğu ve trafik

Sabahtan itibaren işe ve okula gitmek için yola çıkanlar kar nedeniyle güçlük yaşadı. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar ve kavşaklarda trafik akışında aksamalar görüldü.

Valilikten uyarı

Valilik, özellikle yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

