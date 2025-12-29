DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,52 0,17%
ALTIN
6.221,57 0,48%
BITCOIN
3.865.048,84 -2,78%

Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da gece başlayan kar sabaha kadar etkisini artırdı; vatandaşlar ve trafik zorlandı, Valilik buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:14
Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde kente ulaşmaya çalışan vatandaşlar için zor koşullar oluşturdu.

Sabah yolculuğu ve trafik

Sabahtan itibaren işe ve okula gitmek için yola çıkanlar kar nedeniyle güçlük yaşadı. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar ve kavşaklarda trafik akışında aksamalar görüldü.

Valilikten uyarı

Valilik, özellikle yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Yoğun Kar: Şehir Beyaz Örtüyle Uyanıyor
2
Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı
4
Ankara'da Kar: Yaylalar Beyaza Büründü
5
Muş'ta İl Özel İdaresi 333 Köy Yolunu Bir Günde Ulaşıma Açtı
6
Sarıgöl'de İnatçı Erik Ağacı Zemheri Soğukta Çiçek Açtı
7
Osmaniye'de gençlerden örnek vefa: Mezarlıkta bayrak yenilendi, çeşmeler onarıldı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı