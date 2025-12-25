Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek

Büyükşehir'den erken müdahale ve ailelere uzman desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 0-6 yaş aralığındaki otistik, Down sendromlu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı çocuklara yönelik ücretsiz oyun terapisi hizmetini başlattı.

Hizmet, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından sunuluyor. Sunulan destekle çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ile sosyal ve duygusal becerilerinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Program, çocukların erken yaşta nitelikli desteklere erişimini sağlarken ailelerin de ihtiyaç duydukları uzman desteğine ulaşmalarını amaçlıyor.

Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen aileler başvurularını Kayapınar Mola Evi'ne yapabilir.

