Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 0-6 yaş arası otistik, Down sendromlu ve DEHB tanılı çocuklara ücretsiz oyun terapisi sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:26
Büyükşehir'den erken müdahale ve ailelere uzman desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 0-6 yaş aralığındaki otistik, Down sendromlu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı çocuklara yönelik ücretsiz oyun terapisi hizmetini başlattı.

Hizmet, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından sunuluyor. Sunulan destekle çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ile sosyal ve duygusal becerilerinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Program, çocukların erken yaşta nitelikli desteklere erişimini sağlarken ailelerin de ihtiyaç duydukları uzman desteğine ulaşmalarını amaçlıyor.

Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen aileler başvurularını Kayapınar Mola Evi'ne yapabilir.

