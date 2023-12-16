Doğal oda kokusu yapımı! Gücü pahalı parfümlerle yarışıyor

Evinizi tertemiz kokutmak için oda parfümlerine yüzlerce lira harcamanıza gerek yok! İşte hem pratik hem ekonomik oda kokusu tarifleri...

Doğal oda kokusu yapımı! Gücü pahalı parfümlerle yarışıyor
Yayın Tarihi:

Evinizde hoş bir koku yaratmak artık pahalı oda parfümleriyle sınırlı değil! Size, sadece birkaç basit malzeme ile evinizin nefis kokmasını sağlayacak iki harika tarif sunuyoruz.

1. Yumuşatıcı ve Çöp Şişleriyle Ferahlık:

Evinizde bulunan yumuşatıcıyı değerlendirmenin tam zamanı! Kullanılmış bir oda kokusu şişesine bir kap yumuşatıcı ve bir kap su ekleyin. Ardından içine 3-4 adet çöp şişini batırıp bırakın. Evinizin her köşesinde yayılan temiz ve ferahlatıcı bir koku ile karşılaşacaksınız. Hem pratik, hem de bütçe dostu!

oda kokusu yapımı portakal karanfil

2. Portakal, Karanfil ve Yenibaharla Doğal Nefes:

Gereken malzemeler:

Küçük bir tencere

Taze portakal dilimleri

Kokulu karanfil taneleri

Baharatlı yenibahar

Anason

Yapılışı:

Portakalları nazikçe dilimleyin.

Hazırladığınız portakal dilimlerini şık bir tencereye yerleştirin.

Üzerine kokulu karanfil taneleri, baharatlı yenibahar ve anason ekleyin.

Tüm bu güzel malzemeleri kısık ateşte kaynatın.

Karışımın tüm güzel kokuları birbirine karıştığında, sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin.

İstediğiniz sıcaklığa geldiğinde, bu büyülü karışımı cam bir kavanoza aktarın ve odanızın en güzel köşesine yerleştirin.

Bu doğal karışım, evinize sadece hoş bir koku değil, aynı zamanda ferahlık ve enerji katacak. Artık oda kokuları için ayrılan bütçenizi başka ihtiyaçlarınıza yönlendirebilirsiniz. Evinizi saran bu mistik atmosferle, kendinizi huzurlu bir rüyanın içinde bulacaksınız.

Öne Çıkanlar
SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun
Fiat Egea şaka gibi fiyatlarla karşınızda! Bu fiyatları kaçıran bin pişman Fiat Egea şaka gibi fiyatlarla karşınızda! Bu fiyatları kaçıran bin pişman
Topaklanmayan çorba için blender kullanmaya son! Bu yöntem su gibi yapıyor Topaklanmayan çorba için blender kullanmaya son! Bu yöntem su gibi yapıyor
Çok Okunanlar
Petekleriniz cayır cayır yanacak! Basit yöntemle petek temizliği Petekleriniz cayır cayır yanacak! Basit yöntemle petek temizliği İnternetten yemek siparişi verenler dikkat! Bir dönem resmen kapanıyor İnternetten yemek siparişi verenler dikkat! Bir dönem resmen kapanıyor Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi KPSS sonuç belgesini getirene o üniversitede iş verilecek! KPSS sonuç belgesini getirene o üniversitede iş verilecek! Kurutma makinesi masrafından kurtaracak! Makine 3 adet atın yeter Kurutma makinesi masrafından kurtaracak! Makine 3 adet atın yeter Balıkesirlilerin vazgeçemediği lezzet! Evde peynir varsa hemen deneyin Balıkesirlilerin vazgeçemediği lezzet! Evde peynir varsa hemen deneyin