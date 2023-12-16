Doğal oda kokusu yapımı! Gücü pahalı parfümlerle yarışıyor

Evinizde hoş bir koku yaratmak artık pahalı oda parfümleriyle sınırlı değil! Size, sadece birkaç basit malzeme ile evinizin nefis kokmasını sağlayacak iki harika tarif sunuyoruz.

1. Yumuşatıcı ve Çöp Şişleriyle Ferahlık:

Evinizde bulunan yumuşatıcıyı değerlendirmenin tam zamanı! Kullanılmış bir oda kokusu şişesine bir kap yumuşatıcı ve bir kap su ekleyin. Ardından içine 3-4 adet çöp şişini batırıp bırakın. Evinizin her köşesinde yayılan temiz ve ferahlatıcı bir koku ile karşılaşacaksınız. Hem pratik, hem de bütçe dostu!





2. Portakal, Karanfil ve Yenibaharla Doğal Nefes:

Gereken malzemeler:

Küçük bir tencere

Taze portakal dilimleri

Kokulu karanfil taneleri

Baharatlı yenibahar

Anason

Yapılışı:

Portakalları nazikçe dilimleyin.

Hazırladığınız portakal dilimlerini şık bir tencereye yerleştirin.

Üzerine kokulu karanfil taneleri, baharatlı yenibahar ve anason ekleyin.

Tüm bu güzel malzemeleri kısık ateşte kaynatın.

Karışımın tüm güzel kokuları birbirine karıştığında, sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin.

İstediğiniz sıcaklığa geldiğinde, bu büyülü karışımı cam bir kavanoza aktarın ve odanızın en güzel köşesine yerleştirin.

Bu doğal karışım, evinize sadece hoş bir koku değil, aynı zamanda ferahlık ve enerji katacak. Artık oda kokuları için ayrılan bütçenizi başka ihtiyaçlarınıza yönlendirebilirsiniz. Evinizi saran bu mistik atmosferle, kendinizi huzurlu bir rüyanın içinde bulacaksınız.