Dökmeci’den personele 4’er bin lira yılbaşı primi

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, personele yeni yıl öncesi her birine 4’er bin TL ikramiye verdi; Ocak ayında maaşlara yüzde 33-35 zam bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:50
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, geçen yıl olduğu gibi bu yılbaşında da belediye personeline yılbaşı ikramiyesi verdi. Başkan Dökmeci, yeni yıl öncesinde her personele 4’er bin TL prim yatığını açıkladı.

"Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir beraber çalışup beraber görev yapıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi çalışan arkadaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Aksaklıklar olabilir ama bizler sizlere güveniyoruz. Emeğinizin karşılığını da elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Son yaptığımız sözleşmelerden sonra yüzde 30-40 olmak üzere zaman almıştınız. Ocak ayı itibari ile yüzde 33-35 oranında tekrar maaşlarınız zamnlanacak. En az maaş alan personelimiz 45-50 bin TL’ye kadar maaşların çıkacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik şartlarda her ne kadar yeterli olacğaını düşünmüyorum ama biz belediye olarak sizlerin hakkını ne kadar çok verebilirizin derdindeyiz. Geçen yıl başında ikramiye olarak 2’şer bin lira dağıtmıştık. Bu sene ise 4 bin lira hesaplarınıza yattı. Biz yıl başında da sizi düşündük. Ben çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin yıl başını kutluyorum. Yeni yılda da Sivrihisar’ımız için hep birlikte el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Dökmeci, çalışanlara teşekkür ederek yeni yılda da birlikte çalışılacağını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

