Dolapta bekleyen kuru fasulyeleri böcekten kurtarıyor! Artık rahat rahat stok yapabileceksiniz

Bakliyat kategorisinin en sevilen ürünlerinden biri olan kuru fasulye, uygun şekilde olmayan saklama koşullarına maruz kaldığında böcek istilası riskiyle karşı karşıyadır. Ancak kuru fasulyede böcek istilasını önlemenin ve mevcut olabilecek böcekleri yok etmenin basit yolları vardır.

Öncelikle kuru fasulyenizi saklayacağınız ortamın doğru seçilmesi önemlidir. Kuru fasulyenin taze kalması için serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yere ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda saklama kabının sıkıca kapatılması dış faktörlerin girişini sınırlayabilir ve böcek istilası olasılığını azaltabilir.

Bilindiği üzere defne yaprağı genellikle et yemeklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yemeklerinize lezzet katmasının yanı sıra bakliyat böceklerini de uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bunu sağlamak için nakliyatlarınızı sakladığınız kavanoza birkaç adet defne yaprağı bırakarak koruma altına alabilirsiniz.





"Kuru fasulyedeki zararlılara karşı doğal yöntemler"

Kuru fasulye böceklenmesi ile doğal yöntemler kullanılarak mücadele edilebilmektedir. İşte baklagil istilasını önlemek ve mevcut böcekleri kontrol altına almak için kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler:

Karanfil: Fasulye kavanozunuza birkaç karanfil eklemek böcekleri caydırmaya yardımcı olacaktır. Karanfil doğal bir böcek kovucudur.

Limon kabuğu: Limon kabuğu, fasulye gibi baklagillerden korunmaya yardımcı olur. Fasulyenizi sakladığınız kaba limon kabuğu rendesi eklemek yardımcı olabilir.

Buğday sapı: Buğday sapları zararlı böcekleri kuru fasulyelerden uzak tutabilir. Kuru fasulyelerinizi saklayacağınız alana birkaç tane buğday sapı eklemek böceklerin uzak durmasına yardımcı olacaktır.

Sarımsak: Sarımsak doğal böcek kovucudur. Bir kavanoz kuru fasulyeye birkaç diş sarımsak eklemek böcekleri uzak tutacaktır.

Buzdolabı ya da derin dondurucu: Kuru fasulyeyi zararlılardan korumanın etkili bir yolu, onları bir süre dondurucuda ya da buzdolabında saklamaktır. Bu işlem böcekleri öldürür ve üremelerini engeller.

Düzenli denetim: Kuru fasulyelerin düzenli denetimi, istilanın erken belirtilerinin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bir istila belirtisi gözlemlenirse derhal harekete geçmek önemlidir.