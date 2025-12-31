DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü BŞEÜ'de 'Su Yapıları' Sunumu

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Sunum ve katılımcılar

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur ile DSİ Bilecik 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 'DSİ faaliyetleri ve su yapıları' başlığı altında sunumlar yapıldı.

İçerik ve amaç

Etkinlikte amaç, inşaat mühendisliği öğrencilerine mesleki uygulamaların tanıtılması olarak belirtildi. DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Bilecik ili özelinde tamamlanan ve devam eden su yapıları projelerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Sunumlarda; havza yönetimi faaliyetleri, barajlar, göletler, sulama tesisleri, taşkın koruma yapıları ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik uygulamalar ele alındı. Öğrencilere, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalara nasıl yansıdığı, proje örnekleri üzerinden aktarıldı.

Üniversitenin değerlendirmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı etkinliği değerlendirdi: "Üniversite olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini önemsiyoruz. DSİ gibi ülkemizin önemli kurumlarının tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması, mezuniyet sonrası meslek hayatlarına güçlü bir hazırlık sunmaktadır."

