Dünya Genelinde Sanat Dolu Bir Haftaya Hazır

Bu hafta, film festivallerinden konserlere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:30
Dünya Genelinde Sanat Dolu Bir Haftaya Hazır

Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri

Dünyanın dört bir yanındaki sanatseverler için bu hafta, büyüleyici bir dizi etkinlik kapılarını aralayacak. Film festivallerinden sanat fuarlarına kadar geniş bir yelpazede birbirinden farklı organizasyonlar, izleyicilerle buluşuyor.

Öne Çıkan Etkinlikler

Trieste Film Festival, 16 Ocak'ta İtalya'nın Trieste şehrinde başlayacak. Ayrıca, Singapur Sanat Haftası kapsamında düzenlenen S.E.A Focus sanat fuarı, 18 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Buna ek olarak, Art SG sanat fuarı, 17-19 Ocak tarihleri arasında Singapur Marina Bay Sands Expo ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Norveç'in Tromsø şehrindeki Tromso International Film Festival ise 19 Ocak'a kadar devam edecek.

Konserler ve Gösterimler

Sanat etkinlikleri sadece sergilerle sınırlı değil. Bugün, Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası, besteci Kara Karayev anısına Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni Salonu'nda sahne alacak.

Alman elektronik müzik grubu Electric Callboy, 17 Ocak'ta Hollanda'nın Rotterdam kentinde performans sergileyecek. Türk komedyen Cem Yılmaz, 17-18 Ocak'ta Azerbaycan'ın Bakü Konferans Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Güney Koreli müzik grubu Ateez, 18 Ocak'ta Fransa'nın Lyon ve 20 Ocak'ta İtalya'nın Milano şehirlerinde sahne alacak. Ayrıca, Pantera müzik grubu, 21 Ocak'ta Finlandiya'nın Helsinki kentinde müzikseverlerle buluşacak. ABD'de ise La Boheme operası, 18 Ocak'ta New York'taki Metropolitan Opera Binası'nda sahnelenecek.

Danimarkalı sanatçı Soren Lyng Hansen ise 17, 24 ve 31 Ocak ile 7, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde Dubai'de dinleyicileriyle buluşacak.

Vizyona Girecek Yeni Filmler

ABD'de bu hafta, yönetmen Leigh Whannell tarafından yapılan korku filmi Wolf Man, 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca, Tim Fehlbaum imzalı Alman drama filmi September 5 ve Lawrence Lamont yönetimindeki komedi filmi One of Them Days de bu hafta vizyonda olacak.

Öne çıkan diğer yapımlar arasında; Julia Stiles'ın ilk yönetmenlik denemesi Wish You Were Here ve Gilles de Maistre'in yönettiği Autumn and the Black Jaguar yer alıyor.

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