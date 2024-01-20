Düşük KPSS puanıyla memur alımı! Başvuru tarihlerini kaçıran yandı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan memur ve kamu çalışanı alım ilanına göre, 5 kurum ve bakanlıktaki açığın kapatılması için farklı alanlardan 145 memur ve kamu çalışanı alımı yapılacak.

KPSS puanı en az 55 olan memur alımı yapılacak!

Yayımlanan memur alım ilanında başvurular KPSS Puanıyla yapılacak. Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yılında KPSS sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. İlgili işe alım kurumlarında minimum 55 puanla başvuru kabul edecek teklifler bulunmaktadır.

Belediye Memur Alım Başvurusu:

İskilip Belediyesi'ndeki açığın giderilmesi amacıyla farklı pozisyon ve niteliklerde 8 kişilik ekiple memur ve zabıta alımı gerçekleştirilecek. Personel alımı en az 55 KPSS puanı ile yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da elektronik ortamda yapılabilir.

Maliye Bakanlığı 40 Memur Alımı:

Maliye Bakanlığı, 40 Maliye ve Hazine uzman yardımcısı istihdam edecek. Hukuk alanından 8, siyaset bilimi, iktisat, işletme, iktisat ve idari bilimler alanlarından 32 kişi alınacak. Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yılında yapılmış olan KPSS sınavından en az 75 puan almaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı, CTE 60 Personel Alım İlanı:

CTE, 24 farklı şehirde 60 kişiye sözleşmeli istihdam sağlayacak. Böylece “47 sosyal hizmet uzmanı, 7 mühendis (1 inşaat, 2 makine, 1 gıda ve 3 tarım), 2 fizyoterapist, 2 Veteriner, 2 beslenme uzmanı” olmak üzere toplam 60 çalışan istihdam edilecek. Ayrıca KPSS temel puan şartı aranmaksızın işe alım yapılacaktır.

Enerji Bakanlığı Memur Alım İlanı:

Enerji Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 7. ve 9. derece kadrolara mühendislik, istatistik, hukuk gibi alanlarda üst düzey görevlerde bulunmak üzere 15 memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için yukarıdaki mesleki bilgilere göre 2022 veya 2023 yılında yapılan personel seçme sınavında ilgili puan kategorisinde en az 70 puan almak gerekmektedir.

TEİAŞ Kamu Personei Alım İlanı:

TEİAŞ tarafından yayınlanan duyuruya göre, daimi kadro ve kadro çerçevesinde "15 teknisyen (2 elektronik, 12 inşaat ve 1 elektrik), 1 teknisyen (elektrik teknikeri), 2 hükümlü eski büro personeli, 4 engelli büro çalışanı" istihdam edilecek.