İshak Çelebi: 'Okullar Şiddet Değil, Bilgi Yuvasıdır'

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Mersin’de görev yapan bir okul müdürünün silahlı saldırıya uğraması sonrası okulların şiddet değil eğitim yuvası olması gerektiğini vurguladı.

Çelebi'nin Değerlendirmesi

Çelebi, yaşanan saldırıyı kınayarak şunları söyledi: "Menfur, eğitim camiamız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı derinden sarsmış; okullarımızın ne denli güvensiz hale getirildiğini bir kez daha acı biçimde gözler önüne sermiştir".

Çelebi ayrıca şiddetin yükselmesinde medya ve dijital içeriklerin etkisine dikkat çekti: "Okullarda artan şiddet olaylarında, dizilerde ve filmlerde şiddetin sıradanlaştırılması, sosyal medyada saldırgan davranışların özendirici biçimde sunulması önemli bir etkendir. Özellikle gençlerin yoğun biçimde maruz kaldığı bu içerikler, şiddeti bir çözüm yöntemi ya da güç göstergesi olarak normalleştirerek rol model etkisi oluşturmaktadır. RTÜK, şiddeti özendiren içeriklere yönelik denetimlerini sıkılaştırmalı, caydırıcı yaptırımlar uygulamalı ve yayın saatleri ile içerik uyarılarını etkili biçimde hayata geçirmelidir. MEB, medya okuryazarlığını güçlendiren eğitim politikaları geliştirmeli ve çocukları koruyan bütüncül bir dijital denetim ve rehberlik sistemi kurulması gerekiyor".

Güvenlik ve Yasal Talepler

Çelebi, eğitim kurumlarındaki şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Eğitim kurumları; şiddetin, silahın ve tehdidin değil; bilimin, aklın ve güvenliğin mekânlarıdır. Bir okul yöneticisinin görev yaptığı kurumda silahla hedef alınabilmesi, sadece bireysel bir saldırı değil; kamusal eğitime, eğitim emekçilerine ve toplumsal huzura yönelmiş açık bir tehdit haline gelmiştir".

Çelebi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak altını çizerek ifade ediyoruz: Bu olay münferit değildir. Eğitim çalışanları uzun süredir artan şiddet, baskı ve itibarsızlaştırma politikalarının hedefindedir. Okullarda yeterli güvenlik önlemleri alınmamakta, yöneticiler ve öğretmenler adeta kaderine terk edilmektedir. Buradan yetkililere açık çağrımızdır: Okullarda güvenliği sağlamaya yönelik somut ve etkili önlemler derhal hayata geçirilmelidir. Eğitim emekçilerine yönelik şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, yasalar uygulanmamış, caydırıcı cezalar verilmediği için toplum nezdinde hiçbir etkisi kalmamıştır. Saldırıyı gerçekleştiren ve ihmali bulunanlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Şiddetin normalleştirildiği, eğitimcinin yalnız bırakıldığı hiçbir sistem sürdürülebilir değildir. Eğitim çalışanlarının can güvenliği sağlanmadan nitelikli eğitimden söz edilemez. Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak, Mersin’de saldırıya uğrayan okul müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; eğitimde şiddetin karşısında, eğitim emekçilerinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Demokrat Eğitimciler Sendikası bu olayın ardından yetkililere acil önlem çağrısı yaparken, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının eğitim kalitesi için ön koşul olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

