Düzce'de 63 Mahallede Yol Çalışmaları: Asfaltlama ve Road Mix Devam Ediyor

Düzce'de 63 Mahallede Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde planlı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışma Detayları

63 mahalle genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, muhtelif bölgelerde asfaltlama ve yama işlemlerine hafta sonu da dahil devam ediyor.

Şehir içinde bazı bölgelerde ve Hamidiye Mahallesinde road mix çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Uzunmustafa Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde kumlama çalışmaları yapıldı.

Bir diğer ekip Karaca Mahallesinde dolgu, Beyciler Mahallesi ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde ise reglaj çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca ekipler, Azmimilli Mahallesinde taş örme ve derz çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmalar, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda planlı şekilde yürütülüyor.

