Düzce'de 'Dronlu Muhtar' Bülent Bakkaloğlu Mahallesini Havadan İnceledi

Düzce'de kar sonrası dronla denetim: 'Dronlu muhtar' iş başında

Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle şehir ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Gece sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü kentte, öğle saatlerinde açan güneş beyaz örtüyü parlatırken, yerel muhtar da bölgesinin son durumunu havadan gözlemledi.

Muhtar Bülent Bakkaloğlu dronla keşif yaptı

Bahçeşehir bölgesindeki Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, mahallede kapalı yol, kar nedeniyle devrilen ağaç ya da benzeri olumsuzluk olup olmadığını tespit etmek amacıyla dronunu havalandırdı. Bakkaloğlu, havadan gerçekleştirdiği denetimde güneşle birlikte parlayan kar manzaralarını da kayıt altına aldı.

Vatandaşlara belediyeye destek çağrısı

Bakkaloğlu, yaptığı açıklamada Düzce Belediyesi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele ettiğini vurguladı ve vatandaşlara ekiplerine destek olmaları çağrısında bulundu. Bakkaloğlu şunları söyledi: "Harika bir çalışma var. Şu an herkes kapısının önünü temizlerse belediyemize yardımcı olmuş oluruz. Bu tür ufak işleri elimizden geldiğince bizim yapmamız gerekiyor."

Muhtar, kar yağışına ilişkin gözlemlerini de şöyle aktardı: "Harika bir kar manzarası oluştu. Kartpostallık görüntüler alıyoruz. Dronumla keşfe çıktım ve etrafı kontrol ettim. Harika görüntüler ortaya çıktı. Anıtpark meydanında çocuklar gece geç saatlere kadar eğleniyor, kayak yapıyor. Güzel bir atmosfer var."

Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyerek belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdi.

