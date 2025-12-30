DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Düzce'de 'Dronlu Muhtar' Bülent Bakkaloğlu Mahallesini Havadan İnceledi

Düzce'de kar sonrası güneş açınca Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu dronla bölgeyi denetleyip kartpostallık görüntüler kaydetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:10
Düzce'de 'Dronlu Muhtar' Bülent Bakkaloğlu Mahallesini Havadan İnceledi

Düzce'de kar sonrası dronla denetim: 'Dronlu muhtar' iş başında

Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle şehir ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Gece sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü kentte, öğle saatlerinde açan güneş beyaz örtüyü parlatırken, yerel muhtar da bölgesinin son durumunu havadan gözlemledi.

Muhtar Bülent Bakkaloğlu dronla keşif yaptı

Bahçeşehir bölgesindeki Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, mahallede kapalı yol, kar nedeniyle devrilen ağaç ya da benzeri olumsuzluk olup olmadığını tespit etmek amacıyla dronunu havalandırdı. Bakkaloğlu, havadan gerçekleştirdiği denetimde güneşle birlikte parlayan kar manzaralarını da kayıt altına aldı.

Vatandaşlara belediyeye destek çağrısı

Bakkaloğlu, yaptığı açıklamada Düzce Belediyesi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele ettiğini vurguladı ve vatandaşlara ekiplerine destek olmaları çağrısında bulundu. Bakkaloğlu şunları söyledi: "Harika bir çalışma var. Şu an herkes kapısının önünü temizlerse belediyemize yardımcı olmuş oluruz. Bu tür ufak işleri elimizden geldiğince bizim yapmamız gerekiyor."

Muhtar, kar yağışına ilişkin gözlemlerini de şöyle aktardı: "Harika bir kar manzarası oluştu. Kartpostallık görüntüler alıyoruz. Dronumla keşfe çıktım ve etrafı kontrol ettim. Harika görüntüler ortaya çıktı. Anıtpark meydanında çocuklar gece geç saatlere kadar eğleniyor, kayak yapıyor. Güzel bir atmosfer var."

Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyerek belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdi.

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE KARTPOSTALLIK MANZARALAR...

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTU.

BÜLENT BAKKALOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da fırtına sonrası Ayasofya sahili temizleniyor
2
Mardin Beyaz Gelinliğini Giydi: Valilik Dronla Kartpostallık Kar Manzaralarını Paylaştı
3
Fırat EDAŞ'tan Elazığ'a 13 Milyon TL'lik LED Aydınlatma Yatırımı
4
Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı
5
Sakarya Kocaali'de 'Ateş' isimli leylek mahallelinin yeni üyesi
6
Bodrum Belediyesi'nden Engelli Bireylere Ücretsiz Teknik Destek
7
Yeşilyurt’ta Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıkılaştırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları