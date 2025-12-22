DOLAR
SUBÜ'de Genç Kadın Sosyal Buluşma ve Kültürel Etkileşim Günü

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği 'Genç Kadın Sosyal Buluşma ve Kültürel Etkileşim Günü', farklı şehirlerden üniversiteli genç kadınları buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:20
Farklı şehirlerden gelen üniversiteli genç kadınlar bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Genç Kadın Sosyal Buluşma ve Kültürel Etkileşim Günü’, farklı şehirlerden gelen üniversiteli genç kadınların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, katılımcıların tanışmasını ve kaynaşmasını amaçlayan tanışma oyunları, sohbet ortamları ve müzikli etkinlikler gibi aktivitelerle yürütüldü. Program boyunca karşılıklı paylaşımı ve iletişimi destekleyen oturumlar düzenlendi.

Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından planlanan buluşma, üniversite öğrencilerinin sosyal etkileşimini artırmaya ve farklı şehirlerden gelen genç kadınlar arasında iletişimi güçlendirmeye yönelikti.

