Türkeli'de Zimari Göleti'nin Dip Temizliği İçin Çalışma Başlıyor

İnceleme ve kurum görüşmeleri tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan Zimari Göleti için dip temizliği çalışmaları başlatılıyor.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Ayaz Köyü sınırlarında gölette yaptığı incelemelerin ardından köy halkı ile bir araya gelerek vatandaşların uzun süredir dile getirdiği taleplerin karşılık bulacağını belirtti. Kandemir, yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Köy sakinleri, göletin dip temizliğinin yapılmasıyla birlikte suyun hem içme suyu hem de tarımsal sulamada kullanılmasını talep etti; bu taleplerin olumlu karşılandığı bildirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü ile temas kuruldu ve teknik açıdan dip temizliğinin mümkün olduğu bilgisi alındı.

Planlamalar kapsamında gölet suyunun Ayaz köyü başta olmak üzere çevredeki 9 köye içme suyu olarak verilmesi hedefleniyor. Ayrıca gölet alanında bulunan ağaçların kesilerek, Zimari Göleti’nin uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir içme suyu kaynağına dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Sürecin kaymakamlık, belediye ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edileceği belirtildi. İncelemelere Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can ile Ayaz Köyü Muhtarı Ali Bahadır da katıldı.

TÜRKELİ’DE ZİMARİ GÖLETİ MASAYA YATIRILDI TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR, BELEDİYE BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN İLE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ NİHAT DEMİRCAN VE ASIM CAN, AYAZ KÖYÜ ZİMARİ GÖLETİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.