Türkeli'de Zimari Göleti'nin Dip Temizliği İçin Çalışma Başlıyor

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Zimari Göleti'nde dip temizliği planlandı; suyun Ayaz ve çevredeki 9 köye verilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:16
İnceleme ve kurum görüşmeleri tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan Zimari Göleti için dip temizliği çalışmaları başlatılıyor.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Ayaz Köyü sınırlarında gölette yaptığı incelemelerin ardından köy halkı ile bir araya gelerek vatandaşların uzun süredir dile getirdiği taleplerin karşılık bulacağını belirtti. Kandemir, yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Köy sakinleri, göletin dip temizliğinin yapılmasıyla birlikte suyun hem içme suyu hem de tarımsal sulamada kullanılmasını talep etti; bu taleplerin olumlu karşılandığı bildirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü ile temas kuruldu ve teknik açıdan dip temizliğinin mümkün olduğu bilgisi alındı.

Planlamalar kapsamında gölet suyunun Ayaz köyü başta olmak üzere çevredeki 9 köye içme suyu olarak verilmesi hedefleniyor. Ayrıca gölet alanında bulunan ağaçların kesilerek, Zimari Göleti’nin uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir içme suyu kaynağına dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Sürecin kaymakamlık, belediye ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edileceği belirtildi. İncelemelere Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can ile Ayaz Köyü Muhtarı Ali Bahadır da katıldı.

