DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,58 -0,52%
ALTIN
6.156,61 -0,87%
BITCOIN
3.741.524,24 1,12%

Van'da 2025'in Son Hilali Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Van semalarında ortaya çıkan 2025 yılının son hilali, Van Gölü ve dağ siluetleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:08
Van'da 2025'in Son Hilali Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Van'da 2025'in Son Hilali Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Gün batımının ardından Van semalarında görsel şölen

Van semalarında 2025 yılının son hilal manzarası, gün batımının ardından izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ince ve parlak hilal, Van Gölü ile çevresindeki dağ siluetlerinin birleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van'da yılın son günlerinde ortaya çıkan hilal, gece ilerledikçe kentin ışıklarıyla buluştu ve manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

Görsel şölen, bölgedeki doğa ve şehir siluetlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan estetik kompozisyonu gözler önüne serdi.

VAN SEMALARINDA 2025 YILININ SON HİLAL AYI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

VAN SEMALARINDA 2025 YILININ SON HİLAL AYI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

VAN SEMALARINDA 2025 YILININ SON HİLAL AYI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ'lü Gençler 500 Çam Fıstığı Fidanını Toprakla Buluşturdu
2
Türkeli'de Zimari Göleti'nin Dip Temizliği İçin Çalışma Başlıyor
3
Van'da 2025'in Son Hilali Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
4
MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar
5
Keşan'da 1998 Trafik Kazası Anıtı Törenle Açıldı
6
Düzce'de Otobüs Şoförlerinin Duyarlılığı Araç İçi Kamerasına Yansıdı
7
Sahan'ın Kestaneli Bademli Yılbaşı Hindisi: Tahir Tekin Öztan'ın Mesajı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar