Van'da 2025'in Son Hilali Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Gün batımının ardından Van semalarında görsel şölen

Van semalarında 2025 yılının son hilal manzarası, gün batımının ardından izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ince ve parlak hilal, Van Gölü ile çevresindeki dağ siluetlerinin birleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van'da yılın son günlerinde ortaya çıkan hilal, gece ilerledikçe kentin ışıklarıyla buluştu ve manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

Görsel şölen, bölgedeki doğa ve şehir siluetlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan estetik kompozisyonu gözler önüne serdi.

