Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Aziziye İlkokulunda

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Aziziye İlkokulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliğiyle 380 öğrenciye sağlık eğitimi verdi ve UMKE ile ambulans tanıtımı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:48
DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Aziziye İlkokulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Etkinliği Düzenledi

Okul çapında sağlık bilinci ve hareketli yaşam vurgulandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği, Merkez Aziziye İlkokulunda gerçekleştirildi.

Program, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve sağlık okuryazarlığının artmasını hedefledi. Etkinliğe sağlık yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulda eğitim gören 380 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrencilere; aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hareketli yaşamın faydaları konularında eğitimler verildi.

Ayrıca UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri tanıtıldı; okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilendi. Öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle sağlık konularında bilinçlendirildi.

Geleneksel çocuk oyunlarıyla yürütülen etkinlikte fiziksel aktivitenin önemi de vurgulanarak, çocukların sağlıkla ilgili farkındalığının artırılması amaçlandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

