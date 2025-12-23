Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 10-30 Metreye Düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kış mevsimiyle birlikte etkili olan sis, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Trafikte Zorluk ve Önlemler

Gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metre'ye kadar düştü. Sabah erken saatlerde bazı bölgelerde görüş mesafesi yaklaşık 30 metre olarak ölçüldü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı; bazı araçlar dörtlü flaşörlerini yakarak diğer sürücüleri uyardı. Havanın aydınlanması da sisin etkisini dağıtmadı ve sabah yola çıkanlar sis sürpriziyle karşılaştı.

Görüşün kısıtlandığı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi ve trafik akışı yavaşladı.

