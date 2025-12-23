DOLAR
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 10-30 Metreye Düştü

Düzce'de gece başlayan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10-30 metreye düşürdü; sürücüler trafikte zorlandı, bazı araçlar dörtlü flaşörlerini yaktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:54
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kış mevsimiyle birlikte etkili olan sis, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Trafikte Zorluk ve Önlemler

Gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metre'ye kadar düştü. Sabah erken saatlerde bazı bölgelerde görüş mesafesi yaklaşık 30 metre olarak ölçüldü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı; bazı araçlar dörtlü flaşörlerini yakarak diğer sürücüleri uyardı. Havanın aydınlanması da sisin etkisini dağıtmadı ve sabah yola çıkanlar sis sürpriziyle karşılaştı.

Görüşün kısıtlandığı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi ve trafik akışı yavaşladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

