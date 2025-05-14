Düzceli Abdullah Gül'ün Kurbanlık Koçuyla Gelişen Dostluğu

Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, 1 ay önce Hilmi adını verdiği kurbanlık koçuyla arasında oluşan dostluktan bahsediyor.

Darıcı Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki emekli serbest meslek sahibi Gül, kurbanlık olarak aldığı koçuyla evde, sokakta ve bahçede sürekli beraber bulunuyor. Zamanla bu durum, Gül ve koç arasında derin bir duygusal bağ yaratmış durumda.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık aldığı hayvanı kesmeye kıyamadığını ifade ediyor. Daha önce genellikle büyükbaş kurbanlık aldığını belirten Gül, bu yıl küçükbaş hayvan tercih ettiğini söyledi. "Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum." diyerek hislerini dile getiriyor.

Koçunun peşinden ayrılmadığını ve eve veya kahveye gittiğinde onu yanında bulduğunu vurgulayan Gül, "Beni görmediği zaman çıldırıyor." dedi. Aynı zamanda çevredekilerin de hayvana alıştığını ve aralarındaki bağı nasıl tanımlayacaklarını merak ettiklerini belirtti. Gül, "Niyetimiz neydi, ne oldu? Duygusal bağa girdik, bakalım ne olacak?" diyerek bu özel dostluğun geleceğine dair merakını ifade ediyor.

Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi olduklarını söyledi. Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden emekli serbest meslek sahibi 46 yaşındaki Gül, 1 ay önce kurbanlık koç aldı. Zamanla koçun evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmadığını gören Gül ile hayvan arasında duygusal bağ oluştu. Gül, evinin bahçesinde baktığı ve ismini "Hilmi" koyduğu koçunu, bir an olsun yanından ayırmıyor.

Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi olduklarını söyledi. Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden emekli serbest meslek sahibi 46 yaşındaki Gül, 1 ay önce kurbanlık koç aldı. Zamanla koçun evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmadığını gören Gül ile hayvan arasında duygusal bağ oluştu. Gül, evinin bahçesinde baktığı ve ismini "Hilmi" koyduğu koçunu, bir an olsun yanından ayırmıyor.