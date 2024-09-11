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Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Finalistleri Açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde edebiyat uyarlaması senaryolar yarışacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:05
Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Finalistleri Açıklandı

Finalistler Belli Oldu

Adana'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ilk kez düzenlediği Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması finalistlerini açıkladı.

Festival Takviminde Önemli Bir Yenilik

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, bu yıl yarışmaya toplam 53 proje başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burası Efsane, Aleph, ve Yalnızım gibi eserler finale yükseldi.

Ön Jüri Üyeleri

Finalistlerin belirlenmesinde etkin rol oynayan ön jüride, film eleştirmeni ve senarist Burak Göral, yazar ve senarist Doğu Yücel, ile yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu yer aldı. Bu isimler, en iyi senaryoları belirlemek için titiz bir inceleme gerçekleştirdi.

Ödül Töreni

Yarışmada verilecek olan En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Ödülü ile Jüri Özel Ödülü sahiplerini 28 Eylül'deki Büyük Ödül Töreni'nde bulacak.

Bu yenilik, festivalin edebiyat ve sinema alanındaki etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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